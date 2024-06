¿Qué tratamientos faciales sí que podemos hacernos en verano? Así es posible presumir de un rostro sano y luminoso

Desmintamos los mitos. En la época de verano también podemos someternos a tratamientos faciales para presumir de un rostro luminoso y de aspecto sano. A lo largo de estos meses solemos desprendernos de los productos de maquillaje densos para dar la bienvenida a los formatos ligeros para conseguir un resultado de lo más natural. Hablamos con la enfermera dermoestética María Jesús de Marcos sobre todos los tratamientos que sí que podemos seguir haciéndonos en los meses de calor. Uno de ellos son los peelings faciales, que la piel queda más expuesta al ser pelada. "Eso sí es cierto, ya que un peeling consiste en aplicar un ácido sobre la dermis para producir una renovación de las células desde el interior", comenta la experta. No obstante, no todos los peelings pelan la piel (que son los que no se recomiendan realizarse en verano), pero existen otros de distintas tipologías que obtienen los resultados deseados. "Peelings con distintas sustancias, formas de aplicarlos, diferentes niveles de actuación en cuanto a la profundidad en la piel o distintas formas de terminar su tratamiento. Todas estas variables influyen a la hora de poder realizarse en verano o no", comenta. Asimismo, si estás pensando en hacerte una limpieza facial para empezar el verano con una piel radiante, debes tener en cuenta que posteriormente debes nutrirla mediante la aplicación de ácido hialurónico no reticulado junto a diversas vitaminas, minerales, pépticos, proteoglicanos, sustancias tensoras y despigmentantes. Eso sí, mediante micropunción, ya que esta técnica elimina la posibilidad de la aparición de hematomas.

"En verano hay tratamientos muy frecuentes como neuromoduladores para bloquear los músculos y eliminar las arrugas de expresión en casa y cuello", comenta María Jesús de Marcos. Asimismo, también podemos realizarnos estimuladores de colágeno para estimular la producción de esta proteína eliminando arrugas profundas y superficiales, así como para mejorar la textura y luminosidad de la piel. "También es habitual los rellenos dérmicos con ácido hialurónico en labios, mentón, pómulos, arco y línea mandibular, entre otras zonas. Asimismo, también se puede realizar radiofrecuencia, para mejorar la flacidez y las arrugas, haciendo que la piel parezca, más tersa, firme y elástica", informa la experta. En definitiva, durante el verano sí que podemos hacernos tratamientos faciales para presumir de rostro envidiable y de aspecto sano. No obstante, la enfermera dermoestética hace hincapié en que lo más recomendable es utilizar protectores solares de 50% cada dos horas, así como tener una limpieza facial de noche meticulosa.

María Jesús de Marco, enfermera dermoestética en la Clínica Médico Estética María Jesús de Marcos, avisa con que es recomendable acudir a centros sanitarios, donde el personal conoce todas estas variables y te escuchará aplicándote el tratamiento más adecuado a tus necesidades y tu piel.