Los vestido bohemios se llevan en primavera con bailarinas según las chicas más pijas de Madrid

No hay mejor forma de empezar la semana antes del festivo en Madrid por San Isidro, con un estilismo de lo más elegante y chic como el que se ha marcado Sassa de Osma. Aunque eso sí, la aristócrata nos ha dejado claro que los vestidos más primaverales se siguen llevando con sus bailarinas de terciopelo favoritas que aman las chicas francesas. Si hace unos meses dedicábamos un artículo al estilo de Sassa de Osma que se había convertido en una de las mejores vestidas de ARCO, del vestido más bonito y elegante de Massimo Dutti para empezar marzo por las calles de Madrid o del vestido español de Dior en París, hoy lo hacemos de los zapatos de la primavera que aman las chicas francesas con más estilo. Si tuviésemos que resumir en pocas palabras cómo es el estilo de la abogada, diseñadora y ex modelo Sassa de Osma sería elegante, atemporal y un tanto vintage. Contrajo matrimonio con el príncipe Christian de Hannover, lo que la convierte en miembro de la familia real, y su presencia no pasa desapercibida con cada look que luce por su sofisticación y discreción, siendo toda una referente para todas aquellas amantes de la moda más clásica y elegante que jamás pasará de moda. Porque no solo del vestido de novia de Mónica Coronel de Palma de Marichalar vive este lunes la moda, Sassa Osma es toda la inspiración que necesitan las chicas que mejor visten de Madrid, y las más pijas y clásicas como Tamara Falcó.

Y nos gusta más aún combinarlo con bailarinas venecianas de terciopelo como las suyas. Capaces de sustituir a unos tacones (en cuanto a formalidad) pero confortables como unas zapatillas, son una adquisición ideal para caminar el tramo de entretiempo que nos falta hasta las sandalias y las alpargatas de verano. Y Sassa de Osma lo tiene claro y ella las lleva rojas con un vestido azul de lo más bohemio de la firma turca Gul Hurgel.

Primero fueron las merceditas y Mary Janes que volvieron a nuestra vida cuando en 2019, firmas como Miu Miu y Chanel las subieron a la pasarela y que Sassa de Osma recuperó desde París con un vestido estampado de flores, y ahora por las calles de Madrid.