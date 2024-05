Estos son los tratamientos de belleza que se hacen las celebrities antes de la Met Gala 2024

En pocas horas presenciaremos una de las citas con la moda más relevantes del año conducida por Zendaya, Jennifer Lopez, Chris Hemsworth y Bad Bunny. Ni más ni menos estamos hablando de la Met Gala 2024, evento en el que las celebridades internacionales deslumbran en la el museo MET de Nueva York con un look adaptado al código de vestimenta de la temática en cuestión. Si el año pasado tuvo lugar la temática 'Karl Lagerfeld: A Line of Beauty', esta edición está protagonizada bajo la premisa 'Sleeping Beauties: Reawakening Fashion' ('Bellas durmientes: el nuevo despertar de la moda'). Durante los meses previos, cada una de las famosas se preparan junto con sus estilistas el outfit idóneo para convertirse en una de las mejores vestidas y más comentadas de la gala. Esta noche, a las 00:00 hora española, presenciaremos los diversos diseños de la alta costura con guiños a la naturaleza y todos sus elementos, cuya preparación ha tenido un trabajo costoso de creación, inspiración y referencias. En definitiva, un look que vemos durante pocas horas es el resultado de un proceso de esfuerzo que ha constado de muchos meses, tanto por parte de las celebridades como de los estilistas y los diseñadores creativos.

Los tratamientos de belleza que se hacen las celebridades para acudir a este tipo de eventos (con una imagen espectacular y glamurosa) son muy importantes a tener en cuenta. Tal y como nos confirma la enfermera dermoestética María Jesús de Marcos, los tratamientos corporales y faciales con mayor probabilidad de dejar "señales" en la piel se realizan dos o tres meses antes. "Estos tratamientos son los quirúrgicos, rellenos dérmicos con ácido hialurónico o Hidroxiapatita cálcica para recuperar el contorno facial y armonizar el rostro, tales como la marcación mandibular, los pómulos o el aumento e hidratación labial", comenta la especialista. Asimismo, las celebridades también se tratan las arrugas faciales y del cuello mediante toxina botulínica en las bandas platismales del cuello, el tercio superior (frente, entrecejo, patas de gallo y nariz) y el tercio inferior para disminuir la tensión en los músculos depresores de las comisuras labiales, los cuales originan la caída de las comisuras produciendo unos "labios tristes".

Model Gigi Hadid at the Met Gala 2021 at the Metropolitan Museum of Art in New York City, New York, U.S. September 13, 2021. Guerin Charles/ABACA GTRES

¿Cómo se preparan la piel las famosas? También hacen recurso de las inyecciones de vitaminas y ácido hialurónico no reticulado, polinucleótidos o aminoácidos. Todos ellos son estimuladores del colágeno para lucir una piel nutrida, hidratada, jugosa, elástica y con un brillo natural. El precio de estos tratamientos son relativos, porque dependen de la cantidad de sesiones que se realizan. "Hay celebrities que se gastan hasta 10.000 dólares en tratamientos anticelulíticos a lo largo de un año y otras se gastan entre 25.000 y 30.000 dólares en cuidados para el cabello. Semanalmente, se pueden gastar miles de dólares en tratamientos faciales, corporales, de cabello o de manicura", informa María Jesús de Marcos. El maquillador profesional Adrià Enrich, también pone énfasis en los tratamientos corporales, como en la presoterapia para la eliminación de líquidos y los tratamientos de bronceado, ya sea a base de rayos UVA o con diversos tipos de aerosoles de caña de azúcar. A todo ello, también se les suma los tratamientos más tradicionales, como las limpiezas faciales o los masajes drenantes. Si nos centramos en el campo del makeup, uno de los objetivos principales de las celebridades es lucir una piel luminosa, jugosa e hidratada. "El secreto para un efecto glow se debe a la combinación perfecta entre tratamientos, rutinas faciales y un buen equipo de maquillaje y peluquería para el evento. Sin embargo, también son de gran ayuda los tratamientos que las celebrities se han hecho durante semanas o meses anteriores para que la piel se vea más tersa, lisa y luminosa", añade el profesional en maquillaje.

Emily Ratajkowski en la MET Gala 2019 Evan Agostini GTRES

Esta noche podremos descubrir los mejores estilismos de la Met Gala, en la que nos volveremos a encontrar con Blake Lively, Rihanna, Zendaya o Penélope Cruz con estilismos de fantasía y looks de maquillaje radiantes.