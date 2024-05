De los dos looks de Zendaya a Shakira, las invitadas más espectaculares de una Met Gala 2024 de ensueño

Como cada año, el primer lunes de mayo, las escaleras del Metropolitan Museum se han vestido de gala para dar la bienvenida a todos los invitados a la Met Gala 2024, organizada por Anna Wintour, y este año no podía ser menos. La temática de este año no ha dejado indiferente a nadie, "Bellas durmientes: el despertar de la moda" hace referencia a darle importancia a las prendas históricas y cómo conviven ahora con la actualidad además de hacer un guiño a la naturaleza y a la sostenibilidad desde el mundo de la moda. El dress code que hemos visto esta noche es 'El jardín del tiempo', por lo que ha sido ver una alfombra roja con detalles muy primaverales, diseños vintage a través de la interpretación de la obra homónima de J.G. Ballard de 1962. O lo que es lo mismo, una noche de esas en las que los amantes de la moda no nos hace falta dormir, porque soñamos despiertos. De todas las galas de moda que se celebran cada año alrededor del mundo, confirmamos que la MET Gala 2024 es una de las que más nos divierten. Creada con el fin de recaudar fondos de caridad para el Museo Metropolitano de Arte, esta gran cita nos ofrece uno de los desfiles de celebrities más prestigiosos del año.

Y, si el año pasado todo giró en torno a la figura del icónico diseñador Karl Lagerfeld, el pasado mes de diciembre se anunció la sorprendente temática de la exposición que le acompaña este 2024: Bellas Durmientes: el despertar de la moda. Zendaya, Shakira, Jennifer Lopez… Nadie se ha querido perder la fiesta (de moda) más espectacular del año.

Kendall Jenner de Givenchy vintage

Zendaya con dos impresionante looks diseñados por John Galliano.

Jennifer Lopez de Schiaparelli

Anna Wintour de Loewe

Shakira de Carolina Herrera

Emily Ratajkowski de Atelier Versace FW01

Kim Kardashian de Maison Margiela

Gigi Hadid de Thom Browne

Nicole Kidman de Balenciaga

Sarah Jessica Parker de Richard Quinn

Elle Fanning de Balmain

Bajo este título, la institución neoyorquina arropará 250 piezas (algunas inéditas) de la colección permanente del Instituto del Traje. ¿El objetivo? Según un comunicado emitido por el museo, esta vez busca explorar "las nociones de renacimiento y la renovación, utilizando la naturaleza como metáfora de la transitoriedad de la moda".