Camila Parker completa su look en la coronación de Carlos III con un collar de un diamante con historia

Ahora que la Reina Letizia nos ha enamorado a todas con su traje de dos piezas de Carolina Herrera de un rosa intenso para la coronación de Carlos III, que está teniendo lugar en la Abadía de Westminster frente a 2.000 invitados, y que ayer también nos dejó dos looks impresionantes, uno de la monarca española con un vestido verde de Victoria Beckham y otro de Kate Middleton, con un vestido blanco y unos zapatos de tacón de más casi 800 euros, podemos entregarle toda nuestra atención a una de las protagonistas de la coronación de Carlos III. Nos referimos a Camila Parker Bowles, que ha lucido un look blanco impoluto en esta relevante cita. Pero eso no ha sido todo, ya que además de la corona Imperial que ha mostrado, como otras de las grandes joyas de Isabel II el día de su coronación, junto a unos destacados pendientes de diamantes, unas piezas únicas que han protagonizado distintas exposiciones y que los encargó hacer la reina Victoria en la segunda mitad del siglo XIX a la firma joyera de la casa real británica, Garrard; la futura reina ha llevado un impresionante collar con el Diamante Lahora, que fue parte del Tesoro de Lahore en Pakistán hasta 1849, cuando los británicos se apoderaron de la zona y regalaron la piedra a la reina.

La razón por la que Camila Parker Bowls ha lucido en la coronación de Carlos III esta joya con historia, y no había otra opción, es porque todas las reinas han sido coronadas con el mismo collar desde el año 1902. Y es que la leyenda cuenta que en diciembre de 1857, Victoria perdió una significativa parte de las joyas de la familia en el juicio que enfrentó contra los Hannover, entre las que estaban el collar y los aretes de su abuela, la Reina Charlotte. Por esta razón, decidió encargar a Garrard que se hiciera cargo de reemplazar estas piezas, creando el juego que inadvertidamente se volvería parte de la familia real británica. Entre ellas, el collar con un precioso diamante con historia que hoy Camila Parker Bowls luce frente a invitadas como la Reina Letizia y Kate Middleton.

Britain Coronation ASSOCIATED PRESS AP

Un impresionante collar que hoy Camila Parker Bowls luce de maravilla en la coronación de Carlos III que está teniendo lugar en Londres este sábado.