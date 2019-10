Agoney: "Estaba en un momento muy oscuro. Ahora sí que necesito ayuda"

Agoney ha roto con el pasado. O mejor dicho, por fin es el que quería ser. El tinerfeño ha conseguido romper con el escudo que se puso en Operación Triunfo y volver a ser aquel chico de Adeje que disfrutaba cantando en hoteles. Sigue mirando las críticas, pero ya no le afectan igual. Ahora no lo destruyen, si no que la utiliza para construirse cada día.

Ha gritado al mundo gracias a su nuevo single 'Black'. Y es que al sentarse en silencio delante del piano para componerlo, se dio cuenta del mal momento que estaba pasando y que necesitaba ayuda. Y ahora lo puede decir alto y claro sin que nada lo eche para atrás. Un sonido más intenso y una letra muy potente para un Agoney que quiere romper esquemas. Al Agoney de antes lo mataron los insultos por llevar maquillaje o por su forma de moverse en el escenario, pero sigue ahí cantando y componiendo con los ojos cerrados delante de un piano. ¡Viva la oscuridad!

El nuevo single ‘Black’ es completamente diferente a ‘Quizás’...

Es la primera canción que muestro que está 100% compuesta por mi, me pilló en un momento muy oscuro y de esa oscuridad hice algo bonito, nació ‘Black’ (risas)

¿Podemos hablar de un nuevo Agoney?

Es una ruptura a nivel personal. Yo siempre he sido un tío muy cerrado, que me guardaba las cosas para mi mismo, sin decirlas en voz alta y para mi ‘Black’ ha sido liberarme, pero a un nivel extremo. Presentar un tema tan personal, con esa crítica y encima que haya ido tan bien... ¡Ha sido una terapia!

Hablas de terapia, ¿has necesitado ayuda para superar ese "momento oscuro" después de 'OT'?

Lo hice muy mal y no pedí ayuda. Pero ahora que lo veo con distancia, ahora sí que la necesito ayuda. Y después de escribir un tema como ‘Black’, es cuando la gente de mi entorno se percató que la necesitaba. Hasta yo mismo me di cuenta al ponerme a componerla, en silencio, solo delante del piano... Y dije, aquí hay algo más oscuro de lo que yo pensaba. Ahora sí que necesito ayuda.

Unas críticas en redes sociales, que explicas en 'Black', que te han hecho mucho daño. ¿Alguien te ha pedido perdón después de publicar el tema?

Me ha pasado mucho cuando he vuelto a Madrid, mucha gente me ha parado y después me ha escrito y me ha pedido disculpas por haberme criticado. Me han dicho que se habían equivocado al criticarme, porque tenían una imagen completamente diferente de mi. Y eso me parece bonito, que la gente reconozca también su error.

Hace 2 años ya de 'OT' 2017, ¿te siguen parando por la calle o tienes más libertad?

Ahora todo es más tranquilo. Pasé de vivir en Tenerife, a salir de Operación Triunfo y estar en ciudades como Madrid o Barcelona, eso me afectó aún más. Sobre todo yo que soy un tipo bastante solitario. Pero al final tienes que vivir y hacer tu vida. Además, la gente en la calle me trata con mucho cariño. Y eso lo agradezco mucho.

Y volviendo a 'Black', el single te lo escogió una persona muy especial para ti.

Mónica Naranjo fue quien eligió este single. Ella me dió el empujón a sacar mis propios temas, le pasé ‘Black’ y me dijo que ese single tenía que salir a la luz. Además, mi sueño era hacer un dueto con Mónica Naranjo y ya lo he cumplido.

¿Cambiarías algo del Agoney que vimos Operación Triunfo?

Viendo cosas ahora, no me reconozco. Pero también comprendo que estaba viviendo una situación muy difícil a nivel personal. Si ahora volviera a entrar sería mucho más abierto y sin tantos miedos. Me quedé mudo del estrés que pasé dentro de la academia.

Sigues mirando las críticas en la redes...

Sí, porque hay muchas críticas constructivas, como si fueran tu familia. Y eso me sirve para crecer. A las otras, intento hacerle menos caso.

¿Y el disco, para cuándo?

No sé en qué formato voy a seguir sacando música, solo sé que quiero estar componiendo y recuperando temas que escribí en el pasado en el estudio. Estoy súper contento, el próximo single espero que salga antes de que acabe el año.

Y en medio de esto, el concierto de Argentina...

¡Al fin! Voy a cruzar el charco, era una ilusión que ya tenía antes de Operación Triunfo porque además de tener familia allí, muchos de los seguidores que me comentaban ya los vídeos que subía a Youtube antes de ‘OT’ son de allí. ¡Voy a cumplir un sueño!

Eurovisión, tú habías dicho públicamente que querías que fuera Ruth Lorenzo. ¿Qué te parece la elección de Blas Cantó?

¡También me encanta! No se me había pasado por la cabeza Blas Cantó, pero me encanta. Es un tío que tiene muchas tablas y lleva mucho tiempo en esto, el escenario es su casa. Yo creo que es una gran elección, tiene una gran voz y nos va a representar muy bien y vamos a estar orgullosos. Que es lo más importante.