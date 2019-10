El sueño de un verano eterno en Tenerife (y en otoño también)

Os voy a ser sincera. Que los que me leéis habitualmente por aquí, ya sabéis que para bien o para mal, siempre lo soy. Y aun con el jet lag correspondiente de la hora menos en Canarias (en Tenerife en este caso). ¿Jet lag? Sí, a mi el cambio de una hora también me afecta. Así soy yo. Por eso cuando me propusieron este viaje de prensa a Hard Rock Tenerife me lo pensé dos veces, y cuatro también. Ya no solo por el cambio de hora y las horas de avión desde Barcelona. Que aunque sean pocas, para una persona que tiene miedo a volar, son una eternidad. ¿Solo por eso me lo pensé? Pues no. No me preguntéis el por qué, pero en mi imaginario pensar en Hard Rock era pensar en música, fiesta hasta altas horas, tapones en los oídos, y un ambiente kitsch/hortera muy lejos de mis gustos y de lo que os solemos enseñar por aquí. Y nada más lejos de la realidad. Os lo prometo. Sin duda este viaje me ha servido para darme cuenta de los prejuicios que tenemos sin motivo alguno. Y además, os puedo decir que ha sido uno de los mejores viajes de prensa de mi vida, a mis 30 años señores.

Y es que Hard Rock Tenerife es todo lo contrario a lo que yo me imaginaba. Un viaje imprescindible para perderte por la isla y disfrutar de ella en todos los sentidos. Porque da igual la época del año en la que vayas: Tenerife (y el Hard Rock) siempre es una buena idea.

¿Buscas relax? Este es tu lugar. Y también si vas en familia. Hard Rock Hotel Tenerife, un complejo totalmente renovado situado en Adeje, en la costa sur de Tenerife, con 365 habitaciones y 259 suites. Se encuentra en primera línea de playa y ofrece tantas opciones como la propia isla. Su Rock Spa, con masajes, tratamientos y zona de aguas (con piscina y bañera de hidromasaje) y relajación, pone el broche zen a una ajetreada jornada.

¿Saborear Tenerife? Si no quieres complicarte la vida y relajarte del todo, no hace falta ni que salgas del recinto del hotel. Dentro de Hard Rock Hotel Tenerife encontrarás restaurantes de lo más variado en los que la gastronomía local cobra protagonismo. Si eres amante de la carne, no te pierdas 'Montauk Steakhouse' y dándole el punto más canario con las papas arrugadas y el mojo picón (ya no puedo vivir sin él). Si quieres disfrutar de un almuerzo con vistas a la piscina lago y al mar, reserva en 'The Beach Club'. Y si no puedes vivir sin pasta o pizza como me pasa a mi, en 'Capolavoro' podrás darte un homenaje al más puro estilo italiano. Y no te vayas sin probar el Tiramisú. ¿No puedes vivir sin música? Hard Rock Hotel Tenerife, es tu lugar. Desde las placas con los nombres de cada miembro del staff junto a su cantante favorito. Los conciertos con música en directo durante todo el año, pero también fiestas únicas, como la 'Lagoon Party', donde tocan DJ nacionales e internacionales. Música en cada esquina del hotel, hasta si te zambulles en una de sus piscinas, escucharas la música bajo el agua.

Y hablando de piscinas, Hard Rock Hotel no tiene una, sino tres piscinas: Piscina Splash, Piscina Edén –solo para adultos–, y Piscina Lago. Y ambién hay una piscina con circuito termal en su Rock Spa.

¿Una experiencia VIP como una auténtica estrella del rock? Si quieres probar un plan diferente, en Hard Rock Hotel puedes hacerlo desde las alturas: concretamente en sus plantas plantas 12, 13, 14 y 15, donde puedes sentirte como un auténtico dios del rock ante unas vistas increíbles. Y os lo digo yo, de primera mano, que he estado en la planta 12 viviendo un sueño durante tres días. ¿Lo mejor de todo? Qué aunque vayas de estrella del rock, a lo VIP, te sientes como en casa en todo momento, formando parte de la familia del hotel. La experiencia Rock Royalty transcurre en las suites de hotel, que cuentan con un mobiliario de diseño exclusivo y además la estancia también incluye servicios VIP, como check-in privado y concierge o entrada gratuita Rock Spa.