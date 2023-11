Sin confort

La zona de confort. Esa zona de la cual dicen es bueno salir. Más de una firma de lujo se ha apuntado a este mantra estas Navidades, por una buena causa. Y si no que se lo digan a marcas como Cartier, Bulgari, Loewe o Hermès, que participan este año en la iniciativa Solidarity Xmas Tree. ¿En qué consiste? En diseñar un abeto que se subastará durante una gran gala solidaria el 28 de noviembre en el Teatro Real de Madrid y cuya recaudación va íntegramente a las fundaciones Apsuria y Proyecto Persona. Los más curiosos pueden hacer la ruta de los árboles de Navidad hasta el 27 del mismo mes, ya que cada uno estará expuesto en su boutique, desde la Milla de Oro de Ortega y Gasset hasta Galería Canalejas.

Boceto Cartier Lifestyle

De adentrarte como marca en diseñar adornos Navideños, pasamos a confiar tu producto a otra persona. Una carte blanche del lujo. O lo que es lo mismo, lo que ha hecho Dior con su mítico bolso Lady Dior y su proyecto Dior Lady Art, donde reconocidos artistas internacionales reinterpretan este accesorio icónico.

Harry Styles Lifestyle

Mientras en moda van poco a poco asegurándose siempre de que las colaboraciones sean on brand (estén aliñadas con los valores de la marca), para las celebrities parece no existir una zona de ‘no confort’. Todas las zonas son confortables para artistas como Harry Styles que acaba de lanzar una colección de tres fragancias, para añadir más referencias a su ya exitosa colección de maquillaje Pleasing. Viva. Él lo abarca todo. Como Taylor Swift que, hablando de barcos, tiene un crucero entero dedicado a ella. Para ser justos, no tiene ninguna afiliación oficial con la cantante. Es simplemente un viaje temático de cuatro días por las aguas cristalinas de las Bahamas que promete una experiencia Eras, como el tour mundial actual de la reina del pop. Para deleite de las Swifties la agencia de viajes promete actividades como intercambios de pulseras de la amistad y fiestas de disfraces al son de 1500 dólares (lo más económico). Aviso a navegantes: la Biodramina no viene incluida en el pack.

Taylor Swift Lifestyle

Si no eres famoso, salirte de tu zona de confort, puede hacerte viral. Esto es lo que le ocurrió al TikToker norteamericano Benton McClintock que grabó una parodia hablando de lo duro que era mudarse a Nueva York. “No es como en las películas o en las series”, explica en el vídeo que ya tiene más un millón de visualizaciones. “Pensé que viviría en el West Village y que estaría saliendo con un hombre rico, un heredero de una empresa de la lista Forbes, pero eso no está pasando”, dice sorprendido entre lágrimas. Lo mejor son los comentarios donde los usuarios han entrado a conmiserarse de sus vidas en la Gran Manzana mudándose desde otros estados, pensando que su día a día iba a ser como Gossip Girl. Sal de tu zona de confort, sí, pero cuidado con las expectativas.