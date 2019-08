El 'look' de Letizia para visitar al Rey Juan Carlos tras su operación de corazón

Los Reyes acaban de llegar al hospital Quirón de Pozuelo de Alarcón para visitar al rey Juan Carlos , que se recupera de la operación de corazón a la que fue sometido ayer por la mañana y en la que se le hicieron tres bypass coronarios. Doña Letizia no ha podido ir a ver al monarca hasta este domingo ya que no ha sido hasta esta mañana cuando se ha podido levantar y comenzar a ingerir alimentos.

Letizia ha elegido un estilismo clásico en tonos blancos y azul marino, perfecto para un momento como este. Un look basado en un pantalón de color azul marino y una chaqueta blanca combinada con una blusa de lunares que fusiona los dos colores.

La melena suelta y como complementos un bolso azul marino de gran tamaño de estilo shopper. En esta ocasión, la Reina se ha bajado de los tacones y ha completado el look con unos mocasines de ante en color azul marino y con un detalle metálico en la parte delantera.

Este ha sido el primer look de la Reina Letizia después de vacaciones que tanto esperábamos. Aunque eso sí, ojalá no hubiera sido para tener que visitar al rey Juan Carlos en el hospital, aunque nos alegramos que todo esté saliendo bien. Si estabas dudando sobre tu look para ir mañana a la oficina, Letizia te acaba de dar una gran idea.