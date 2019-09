Adiós protocolo: golf, en vaqueros y con vino

Así que he decidido aceptar el reto de Golf & Wine en el fabuloso campo Los Ángeles de San Rafael Club de Golf , gracias a la gran idea que tuvo Eduardo Tapia Gil, el dire del club. Y no hace ni una semana que aterrizaba en esta urbanización de Segovia, que tanto encanto tiene: repleta de casas residenciales, cada cual con su particular estilo, y a menos de una hora de Madrid.

Nerviosa de mí, nunca entendí el golf dado que siempre he encontrado este deporte algo estático , para el que había que armarse de paciencia y abordar con madurez, sensatez y constancia. Yo no soy ni paciente, ni madura, ni sensata; y menos aún constante. Lo de dedicarme a los vinos, en mi tiempo libre, es una manera de imponerme a la paciencia para que el tiempo corra deprisa, disimular la madurez, aplazar esa constancia cotizada y aspirar a la sensatez por unas horas. Pero la vida me vuelve a poner en la tesitura de: jugar al golf ahora o callar para siempre.

Me salté el protocolo estilístico de este deporte tan de moda en los últimos tiempos: ¿quién dijo que no puedo probar con unos vaqueros? Eso sí: polo, zapatillas y gorra de Ralph Lauren, lo primero que pillé a mano en casa. ¡Y a beber! Perdón: ¡a jugar!

Mi primera clase, impartida por el maestro Alfonso, no fue nada mal. Pasada por un tinto, INGENIA de la Ribera del Duero , como me dijo mi profe: “después de jugar al golf, la cerveza entra igual que si has jugado un partido de tenis”. La verdad es que razón no le falta. Y entre swing y swing , y un lanzamiento del palo al vacío (voluntario) que me ha servido para un divertido gif del whatsapp, he conseguido levantar más de una bola de mis 15 primeras. 10 de 15, diría. Y ni tan mal, me cuentan.

Los Ángeles de San Rafael Club de Golf fue inaugurado en Mayo del 2010, en plena Sierra de Guadarrama. Es un entretenido y variado par 71 de 6.328 metros de longitud. La peculiaridad que encuentro en este campo es ese espectacular encinar salpicado de impresionantes rocas, atravesado por la profunda herida del barranco del río Moros.

Blake Stirling y Marco Martín han logrado un campo divertido y exigente en precisión, ambas cualidades deseables en golf, sin olvidar algún toque de aleatoriedad como se manifiesta con los dos bunkers de calle del hoyo 2 (Penal design), en homenaje a los cientos de “bunkers injustos” que protegen los recorridos de golf en Escocia, me cuenta su director.

Una de las cosas que más me maravilla de un campo de golf es el silencio y la paz que se respira. En un buggy, fuimos hasta el hoyo 4. Me saqué la clásica foto de 'postureo' (como si lo del golf fuera de toda la vida), y vuelta a la Casa Club para conocer a Lali, el Chef Ejecutivo. ¡El famoso Lali! Me prometió una entrevista para este mismo espacio, aunque ya me advirtió que no me contará lo que desayuna el 'Cholo' cuando viajan para los partidos de la Champions. Y es que Lali es uno de los chef más de moda del momento, y mediático gracias a su rol con el equipo rojiblanco.

¿A qué sabe el golf? Le pregunté, mientras degustaba sus riquísimo judiones de la granja en el restaurante del club con vistas a toda la sierra. Y, mientras simulaba que levantaba un palo de golf invisible para regalarme un precioso swing (de esos que yo aún no sé imitar ni de lejos), me contestaba: “a hamburguesa de wagyu y una buena cerveza”. Después me confesaba que nunca antes le habían realizado esta pregunta y que, a partir de ahora, seguramente todos se lo iban a hacer.