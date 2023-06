Iban Garcia: "La única relación que he tenido ha sido gracias a Tinder"

Puede ser que su nombre no te suene aún, pero lo que está claro es que has visto sus vídeos en TikTok o algún amigo tuyo los ha pasado en el grupo de Whatsapp. Es imposible no ver en bucle sus vídeos y llorar de risa, podríamos decir que es nuestro nuevo Xuso Jones, pero él llega desde el País Vasco. Estamos hablando del influencer, y creador de contenido, Iban Garcia que triunfa en TikTok con sus vídeos preguntando a la gente por la calle mientras chapurrea inglés. Su forma de ser, su gracia natural y su duende nos han conquistado a todos, y ahora con solo 23 años se ha convertido en imagen de Tinder España para este #MiPrimerPride.

En el esperado mes del Orgullo, Tinder, la app más famosa para conocer a gente nueva, vuelve a posicionarse como el espacio seguro donde todos sus miembros se sienten libres para abrazar el amor en todas sus formas, así como expresarse con total autenticidad. Tal y como se reveló en el informe, ‘Future Of Dating’, más de la mitad de los jóvenes de entre 18 y 25 años homosexuales (54%) se definen como parte del colectivo en las apps de citas antes que delante de sus familiares o amigos. Y a Iban Garcia le pasó algo muy parecido, el Lifestyle de La Razón hemos querido hablar con el creador de contenido para hablar de su carrera y de como vivirá su primer Orgullo en Madrid.

Iban Garcia en Tinder. Tinder

¿Qué tal Iban? ¿Cómo estas? Porque llevas unas meses triunfando, sin parar de currar y de viajes.

Estoy feliz y diría que en uno de los mejores momentos de mi vida por todo lo que estoy consiguiendo siendo yo mismo, que eso es muy satisfactorio. Porque ver que lo que hace con tanto amor y de forma natural le gusta a la gente, pues no te puede hacer más feliz.

Y al mudarte a Madrid, y de dejar tu País Vasco, pensabas qué te iba a venir todo tan rodado, o tenías miedo al cambio.

Pues la verdad es que no me lo imaginaba. Cuando acabé la carrera hace dos años ya pensé en venirme, siempre he querido venirme a Madrid, pero no tenía el plan concreto. Entonces dejé el trabajo que tenía en el País Vasco sin tener nada, y me salió lo de Madrid. Me viene sin conocer a nadie, a ciegas, y con un poco de miedo, no te voy a mentir. Al final es lo que tiene venir de un pueblo tan pequeño a una ciudad como Madrid, y más en un trabajo tan solitario como es el de creador contenido.

¿En qué momento exacto crees que empezaste a ser creador de contenido?

Yo empecé en 2011, sin tener ni idea de lo que eran las redes, ni lo que se venía encima, con 11 años no sabía ni lo que quería ser de mayor. Así que lo hice a ciegas como hago yo todo en la vida, y luego ya me adapto como vienen. Dos años después me hice Youtube, pero al principio no quería mostrar mi cara para que no me identificaran en mi pueblo, tenía miedo a las críticas y que me señalaran. Borre hasta seis canales de Youtube, cada vez que me encontraban. Hasta que hubo un momento que cambié de mentalidad y supe que esto era una profesión y que me quería dedicar a ello. Entonces me empezaron a dar igual las críticas y a mostrarme como yo soy.

Y que le dirías a ese Iban más niño, que borraba sus canales por miedo a las críticas, si te pudiera ver hoy.

Le diría que no tenga miedo, que sea como es, y que no se arrepienta de nada de lo que haga. Pero en el sentido profesional y en el de la sexualidad, ahora que estamos en el Orgullo. Que no tenga miedo de lo que va a venir, si tiene claro lo que quiere, no le tiene que importan lo que digan los demás. Ni a la envidia, ni a las críticas. Que se arriesgue, que se va a caer muchas veces, pero que va a aprender y va a ser más fuerte.

Hablabas tu del Orgullo ahora, tú que siempre vas buscando parejas por la calle... ¿cómo fue esa llamada de Tinder para que fueras imagen de este #MiPrimerPride?

¡Alucinante! Yo llevo utilizando Tinder muchos años, casi que salí del armario antes en Tinder que en la vida real. Al principio lo utilizaba en modo bisexual, cuando aún no se lo había dicho a nadie, ni a mi madre. Me pareció una maravilla que una app que utilizo se fijara en mí, con valores tan parecidos. Sentirse libre, compartir valores con la gente, hacer amigos, y si ligas, pues de maravilla. Aunque también te digo cariño, que yo no estoy teniendo suerte con las parejas, pero ya creo que es más por mí. Es por mi culpa porque no tengo una vida ahora mismo para tener pareja, pero es una maravilla que Tinder te proporcione este espacio seguro para mostrarte como eres.

Siendo famoso y en Tinder, ¿cómo se lleva eso? ¿La gente que te da 'match' es porque ya te conoce de TikTok?

Eso es muy difícil eh (risas). La gente piensa que al ser famoso ligas más, pero no, porque tengo la inseguridad de si se me dan 'like' por mí o por el famoso de redes. O también me pasa a veces que pienso, claro esta persona ya sabe mucho y yo de él no se nada, juego con desventaja. A veces es guay porque hacen como que no conocen, porque si me dicen que me siguen, es una 'red flag'. Y yo prefiero que se hagan los tontos, es más cómodo.

Y con todo lo surrealista que te pasa en tus vídeos, ¿la cita más rara que hayas tenido en Tinder?

¡De todo me ha pasado! (risas)

Pero que puedas contarlo...

La única relación que he tenido (de tres meses) es gracias a Tinder, tenía como 18 años y era la primera vez que quedé con un chico y fue muy bonito, aún seguimos hablando. Pero una vez quedé con un chico y esté aviso a sus amigos que había quedado conmigo, entonces estaban un poco escondidos pero cotilleando (risas). Gente mirándonos, siguiéndonos... No me enfadé porque el chico era muy majo.

¿Y volviste a quedar?

¡No! (risas)

#MiPrimerPride, ¿cómo te estás preparando para tu primer Orgullo en Madrid?

¡Muy eufórico! A ver yo ya soy así, vivo los sentimientos buenos muy a tope y los malos, muy mal. Me da miedo esperarlo con tanta ansia, y muchos nervios. Pero voy con muchas ganas y soltero.

Ese es el mensaje importante, soltero (risas)

Soltero, abierto a todo lo que pueda pasar y a conocer a la gente. Y sobre todo vivir ese buen ambiente de las calles de Madrid, ese sentimiento de libertad, sin que nadie te juzguen.

Ya para terminar, qué le dirías a un chico joven de pueblo cómo tú, que aún tenga ese miedo de salir del armario.

Yo cuando subo al pueblo, todavía veo esa tendencia a decir lo que te gusta. No entiendo porque nos da vergüenza, porque no hace nada malo a nadie. Viven con su personalidad encarcelada, yo pongo mi ejemplo. El no tener miedo a decirlo por perder amigos, la gente que te quiere va a quererte, la familia va seguir ahí y tú te vas a sentir mucho más libre sin tener que esconderte. Me acuerdo que el día que se lo dije a mis amigas lloré muchísimo, después de eso ya pude compartir gustos con ellas, es una libertad muy guay. La gente me quiere tal y como soy, y estoy muy orgulloso de ello.