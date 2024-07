Omar Samba: "Al Omar que salió de OT le diría que tenga más paciencia y no firme tan rápido"

Este sábado termina la gira de 'Operación Triunfo 2024', y los concursantes van a poder parar un poco y descansar después de estos meses de auténtica locura. Y dentro de esa montaña rusa, Omar Samba, que se cita con LA RAZÓN en un calurosa tarde de verano en Madrid para presentarnos, 'La Salida' su segundo single que precede a un álbum que verá la luz en otoño. Una canción con la que ha querido transmitir esas ganas por conseguir nuestros sueños y propósitos pero a lo que a veces no resulta sencillo llegar por el qué dirán. El que fuera concursante de 'OT 2023' nos ha contado cómo está viviendo esta nueva etapa en su vida, centrado completamente en su música, en intentar acoplarse a la fama y en entender la industria musical. Una industria a la que tiene claro que tendría que haber entrado con más paciencia y tranquilidad antes de firma cualquier contrato. Pero ahora ya no hay vuelta atrás, y ya está montado en esta montaña rusa de la música.

¿Qué tal Omar? Entiendo que de resaca emocional (y física) después de los dos Wizink, el estreno de su nuevo single, y ahora el fin de gira.

Exacto (risas), resaca emocional, física, y hoy más aún. Todo esto está siendo increíble, en el Wizink lloré mucho, sobre todo el primer día porque estaba mi familia. Me costó mucho calmar los nervios, siempre te pones nervioso, pero estos días ha sido más difícil concentrarse. Además, me pasa que cuando estoy muy nervioso me tiembla la mano de los nervios, y allí fui incapaz de controlarlo.

Tranquilo, que a mi también me tiembla la mano con los nervios, no está solo. ¿Alguna anécdota que se pueda contar de estos conciertos?

Pues eso, yo lloré muchísimo, me tuve que ir corriendo a retocar el maquillaje y no me dio ni tiempo para cambiarme el outfit. Y como me gustó, el segundo día ya seguí igual.

En esa montaña rusa de emociones que están viviendo, ¿cómo se vive el final de gira? Más tristeza o ganas de despegar el proyecto en solitario.

Ese sentimiento lo tenemos desde que pasamos el ecuador de los conciertos, se acaba ya. Por una parte es menos mal, más liberación, porque estamos teniendo mucha carga de trabajo, pero por otra parte nos va a dar tanta pena.

¿Qué cree va a echar más de menos?

Todo. Al final todo el equipo que hay detrás, además de los compañeros, creas un vinculo muy especial, y al final sabes que hay gente que no vas a volver a ver en tu vida. Mi compañeros, lo estamos viviendo todo con tanta intensidad, que me va a dar mucho pena porque sabemos que después cada uno va ir a su bola, y no vamos a vernos igual.

Final de gira, y acaba de sacar ya su segundo tema 'La Salida'. No pierde el tiempo...

Esa es la parte buena de irse antes, que también empiezas antes a trabajar en tu proyecto (risas). Cuando en febrero aún había gente en la academia, yo ya estaba en el estudio. Estoy muy contento porque ya estoy acabando el álbum. Tengo muchas canciones y el 'EP' se me quedaba corto, ya me ha costado descartar para el álbum. Habrá pop-rock como habéis escuchado ahora, pero también cosas muy chulas que os vana sorprender porque tocan otros referentes que yo he tenido siempre, música de cantautor, más baladita... Cositas.

Por fechas, entiendo que saldrá por octubre o noviembre, ¿no?

Más o menos, eso esperamos, que sea por esas fechas. El verano va a ser de descanso para recargar pilas porque después del álbum vendrá promo, firmas y gira.

"Déjame vivir en mi mentira", dice en 'La Salida', ¿de qué mentira no quiere Omar que lo saquen?

No es una mentira literal, pero antes de 'Operación Triunfo' mucha gente me quería alejar de mi sueño de vivir de la música. Es esa mentira de a lo mejor no es real, pero déjame vivir. Yo creo que a todo el mundo nos ha pasado en esta vida. Al final también ahora te meten esa presión, a lo mejor están esperando algo de mi que no se lo voy a dar, porque no lo estoy sintiendo así. No esperéis nada de nadie, porque a lo mejor esa no es su salida.

De encontrar tu propio camino. De esa gente que le decía antes de 'OT' que no se podía dedicar a la música, ¿le han dicho algo ahora?

No han venido a decírmelo ahora, pero sí antes me decían que para que me iba a presentar otra vez, si ya me había presentado dos. Gracias a dios yo siempre he tenido claro lo que quería, y me ha dado igual la opinión de la gente. Y menos mal, porque si les hubiera hecho caso ahora no estaría aquí contigo.

Entonces, podemos decir que España ha perdido un bombero pero ha ganado un cantante.

Espero que no vuelva a pisar una biblioteca si no es para alquilar un libro (risas). Yo al final, por suerte o por desgracia, en mi familia no hemos podido tener esos medios para dedicarme a la música. Asumía que sin una ayuda externa como ha sido 'Operación Triunfo' no lo hubiera podido conseguir, así que de algo tenía que comer. Empecé a trabajar con 17 años mientras estudiaba, lo llevo haciendo toda la vida y estoy acostumbrada a luchar por lo que quiero.

Antes me decía, necesito que sea agosto para desconectar. ¿Pueden hacer ya vida normal? ¿Ha pasado el 'boom' más loco del programa?

¡Qué buena pregunta! (risas). A ratos sí, y a ratos no. Depende mucho por el ambiente en el que te muevas, yo por donde me muevo no hay mucho 'fandom' de 'OT', pero después vas por el centro de Madrid y si que paran. Pero a veces te estás tomando una cerveza y te piden una foto, o estar comiendo con alguien y darte cuenta de que te están grabando... En ese aspecto, a veces, es raro. Nunca te terminas de acostumbrar, pero lo normalizas.

Al final son la generación con más impacto en redes sociales, y todo lo que hacen se analiza con lupa.

Te puedo asegurar que no se les escapa una (risas). Pasa de todo, de un hilo tiran y encuentran algo, y hay teorías que no tienen ni pies ni cabeza y no sabemos ni de dónde han salido. Entonces empieza la gente a hablar, todo el mundo sabe y todo el mundo opina. Me han llamado incluso amigos o familiares para echarme la bronca por no haberle contado algo que han visto en redes, y no era real. Realmente tu ves cosas y lo rebuscan tanto, que es normal que la gente se lo crea.

En estos meses, algún consejo que le hayan dado que se la haya quedado grabado a fuego.

Todos nos dicen que la industria es muy difícil y que tenemos que saber jugar con ella. Debemos ser fieles a nosotros mismos, a nuestro estilo, pero a veces hay que darle algo también a las discográficas. Así que hay que negociar.

Todos les dicen que la industria es complicada, ¿es como esperaba?

Es muy muy complicada, yo a día de hoy no la termino de entender del todo. Creo que le preguntas a David Bisbal y seguramente te dice que hay cosas que todavía no entiende, y así sucesivamente. Nadie la entiende, ni ellos mismos. Nunca sabes lo que va a funcionar. Realmente la industria la crea el público. Ahora estoy un poco más informado, ves cosas que sabías y otras que no.

Y ahora que tiene un poco más de conocimiento de este mundillo, ¿qué consejo le daría al Omar que se presentó al cásting de 'OT'?

¡Guau! Que tenga paciencia, porque yo me precipité y firmé todo muy pronto. Tendría que haberme esperado y darle tiempo a todo al salir de 'OT'. Haberme mirado más el contrato, pero ahora ya está hecho y no puedo hacer nada.