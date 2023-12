Malta, el paraíso navideño donde el sol se mezcla con el mar

Malta significa refugio , y lo que está claro es que cuando lo visites, se quedará siempre en tu corazón. El país de la cruz de las ocho puntas consta de tres islas: Malta, que da nombre al archipiélago y a la nación, Gozo y Comino. El quinto país más pequeño de Europa, ciudad fortificada de La Valeta, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1980. Y no nos extraña. ¿Te vienes a descubrir Malta en 48 horas? Ese fue el planazo que nos propuso Barceló Hotel Group para escapar del frío de Madrid y descubrir su apertura del hotel Barceló Fortina Malta, y nosotras no lo dudamos. Porque a Barceló Hotel Group y a Malta, nunca les puedes decir que no. Porque si buscas un paraíso navideño para huir del frío, este es tu lugar.

¿Por qué Malta es un paraíso navideño? Iglesias no le faltan al país, eso está claro. En las fiestas navideñas se engalanan para la ocasión con sedas de color carmesí y adornos florales. Tampoco faltan procesiones y corales de villancicos formadas por niños. Del 1 al 31 de diciembre abre el Mercado de Navidad de pjazza Tigné, en el que se venden joyas, accesorios para el hogar y hasta vino caliente. El 11 de diciembre el protagonista es el gran Belén Viviente. Del 16 de diciembre y el 6 de enero se celebrará una exposición de belenes y arte navideño en el Albergue de Italia en La Valeta.

¿Curiosidad? El 25, después de abrir los regalos de Papá Noel, los niños salen a la calle en una procesión disfrazados de personajes bíblicos. Y, si quieres terminar el año a lo Cristina Pedroche, el 31 de diciembre, Malta se ilumina con fuegos artificiales para dar la bienvenida al Año Nuevo. Y Silema es el mejor lugar para verlos, o lo que es lo mismo, desde una de las maravillosas terrazas del hotel Barceló Fortina Malta.

El hotel Barceló Fortina Malta, ubicado en el paseo marítimo de Sliema, es un emblemático hotel de 5 estrellas en Malta que ha sido completamente reformado y transformado para ofrecer una experiencia de lujo inigualable, tanto para el ocio como para los negocios. Con su arquitectura elegante y única, el hotel se distingue por sus vistas panorámicas al mar Mediterráneo y de la ciudad fortificada de La Valeta (Malta), reconocida como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1980. Un lugar pensado para desconectar y disfrutar de una nueva cultura con amigas, con tu pareja o con tu familia. Porque Malta es un país pensado para todos.

Con un total de 183 habitaciones con terraza, la mayoría de las cuales ofrecen impresionantes vistas tanto al mar como a La Valeta, por eso, es entrar a Barceló Fortina Malta y deleitarte con un alojamiento excepcional con las mejores vistas. Spoiler, no podrás moverte de su terraza para contemplarlas. Porque te harán sentir como en casa, aunque estés en otro país estas navidades. Además, entre sus instalaciones destacan un centro wellness con gimnasio y piscina cubierta climatizada, de nueva construcción con dos restaurantes y un lounge bar. Además, el hotel está situado a poca distancia del mayor centro comercial de Malta. ¿Tarde de compras navideñas? En Malta también es posible, y no solo marcas de lujo o locales, hasta podrás hacer una visita a nuestro querido Zara. Eso sí, con precios diez euros más caro que en España.

Malta es la isla de los placeres hedonistas, un viaje por los sentidos para terminar 2023 o empezar 2024 perdiéndote en su cielo estrellado.