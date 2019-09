Precisamente ahora que nos despedimos del buen tiempo y de nuestras prendas fluidas y coloridas (y no puede darnos más pena), precisamente ahora Mango se reinventa. El tan en boga tie dye que ha conquistado a celebs e influencers durante los meses de verano se ha convertido en el estampado de moda (también) del otoño- invierno 2019/20. Y ha ocurrido gracias a la firma catalana, que ha sacado a la luz una línea de prendas que prometen agotarse en cuestión de horas.

Se acabó eso de que el estampado militar quedase reservado para los meses más fríos del año y los colores flúor y pastel en degradé relegados al periodo estival. Ahora ambas cosas se han fundido en un horno único que va a dar lugar a la tendencia más innovadora de la temporada. La nueva línea de Mango se llama 'The New Military', 'El nuevo militar' y promete causar furor. Y si no, juzga por ti misma.