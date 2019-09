"Llorando porque se va a agotar", escribía una de las seguidoras de Mery Turiel en un comentario bajo la foto del vestido. Y es que, aunque la influencer no etiquetase a la marca en la imagen, muchos Zara-adeptos han desvelado el secreto. Y las palabras Zara y Mery Turiel juntas solo pueden significar una cosa: sold out. Así que date prisa y, tanto si tienes una ocasión para ponértelo próximamente como si no, hazte con él. No pasa de moda, te lo puedes poner con medias en invierno y les saca a tus hombros un partido espectacular.