080 Barcelona Fashion: estas son todas las marcas españolas que debes conocer antes de asistir a los desfiles

Las nuevas tendencias van a volver a tomar protagonismo en la 33 edición de la 080 Barcelona Fashion. Tras finalizar la Mercedes-Benz Fashion Week o la Semana de la Moda de París o Milán, nos vamos directas a Barcelona para asistir a los desfiles de firmas españolas más importantes del país. Este año, dicho evento se celebrará desde el 9 al 14 de abril en el maravilloso y elegante Recinto Modernista de Sant Pau. Volveremos a encontrarnos con los directores creativos de Dominico, Lola Casademunt o Simorra a través de sus diseños creativos y revolucionarios. La 080 Barcelona Fashion es una plataforma de moda que da apoyo a la transformación del sector de la moda en Cataluña, tanto a nivel nacional como mundial. Asimismo, es uno de los actores más importantes para manifestar la importancia del cambio y el elemento de la concienciación hacia distintos valores sociales como la sostenibilidad, la diversidad o el genderless. Este evento siempre nos tiene preparadas cientas de sorpresas que, posteriormente, son de lo más comentadas. Recordemos el momento icónico de Carmen Lomana desfilando para Dominnico en la edición pasada, donde la periodista decidió quitarse los tacones para deslumbrar sobre la pasarela. Esta vez, muchas marcas han decidido unirse a la 080 Barcelona Fashion y nosotras te vamos a contar todos los detalles que debes conocer antes de asistir como invitada.

El 9 de abril dará comienzo la 33 edición de la 080 Barcelona Fashion y Escorpion tendrá el honor de dar la bienvenida a los primeros asistentes a la front row. Le seguirán otras marcas españolas de referencia y que ya hemos visto desfilar sobre la Mercedes-Benz Fashion Week como Simorra, Hoss Intropia, Lola Casademunt by Maite y Sita Murt. Asimismo, el día 10 tendrá lugar la presentación de las nuevas colecciones de Larhha, Compte Spain, Martin Across, The Label Edition, Txell Miras y Jnorig. El jueves 11 de abril, todas las editoras de moda tendrán apuntado en su agenda todos los desfiles: Free From Style, Guillermo Justicia, Lebor Gabala, 404 Studio, Velásquez, Menchen Tomás y Dominnico. Si pasamos a la finalización del evento de moda, las siguientes marcas cerrarán las puertas de este (pero, con diseños de escándalo y memorables): Avec Amour, Bielo, Ga Gó Ó Studio, Habey Club, Eñaut y Custo Barcelona.

La 080 Barcelona Fashion vuelve para dejarnos impresionados con las propuestas creativas de todas las marcas españolas. Si te gusta la moda y las tendencias, debes apuntarte todos estos desfiles celebrados entre el 9 y 12 de abril para coger todas las referencias.