10 tendencias que nos han dejado los desfiles de la 080 Barcelona Fashion

La reciente 080 Barcelona Fashion se ha celebrado del 24 al 27 de octubre en el Recinto Modernista Sant Pau y tenemos mucho que decir. Venimos de vivir la Semana de la Moda de las ciudades más importantes de este arte (París, Milán, Londres y Nueva York) y hemos aterrizado sobre el suelo de la capital catalana para evidenciar unos desfiles más peculiares, distintivos y modernos. Ha sido una cita de lo más especial que ni los expertos en moda ni los invitados al desfile van a olvidar en mucho tiempo. Y es que, las pasarelas convencionales están dejando paso a aquellas que proporcionan un sello personal e identificativo de la firma. Hemos visto caras conocidas desfilando, como Carmen Lomana o Meri Lozano, modelos de todas las edades y, también, una diversidad de cuerpos y géneros.

Las enteradas de la moda ya serán conocedoras de las tendencias más habladas y llevadas, como el color rojo, las bailarinas o el estilo preppy (o colegial). Sin embargo, en la 080 Barcelona Fashion hemos podido reunir 10 tendencias que vas a llevar en los próximos meses (si es que no las estás llevando ya). Vamos a hablar desde el estilismo más romántico de Amlul con los vestidos satinados hasta del look elegante con el ceñido en la cintura de Habey Club, pasando por los complementos más amados (como los guantes muy largos o los lazos XXL). Coge papel y boli porque son bastantes detalles que tienes que tener en cuenta en tus próximos outfits.

El tejido satinado: Amlul

Desfile de Amlul en la 080 Barcelona Fashion. Amlul

Se trata de un fondo de armario que es difícil que desaparezca y es perfecto para una camisa, una falda o un vestido. Nos ayuda a elevar un outfit en un chasquido de dedos, porque siempre puede ser un salvavidas.

El encaje y las transparencias: Cherry Massia

Desfile de Cherry Massia en la 080 Barcelona Fashion. Cherry Massia

Ya nos lo adelantaron las influencers en sus looks veraniegos, pues ahora la moda se enfoca en las prendas de encaje y transparencias. Además, estamos observando que cuando nos ponemos un vestido, una camisa o una camiseta de este material, la norma no establecida dice que no nos pongamos sujetador o bralette.

El cut out: Custo Barcelona

Desfile de Custo Barcelona en la 080 Barcelona Fashion. Custo Barcelona

Pensábamos que nos íbamos a olvidar de él, pero la 080 Barcelona Fashion nos ha aclarado que vuelve el cut out. Custo Barcelona nos ha chivado que esta técnica la vamos a ver en todas las prendas pero, sobre todo, en vestidos y tops.

El palabra de honor: Natalie Chandler

Desfile de Natalie Chandler en la 080 Barcelona Fashion. Natalie Chandler

Firmas como Dominnico o Natalie Chandler han apostado por los tops y vestidos con escote palabra de honor. Ya lo estábamos viendo mucho tanto por las calles como en los eventos formales y no es un problema para el invierno, porque lo puedes combinar con una camisa por debajo, como hace Rocío Osorno.

Ceñido a la cintura: Habey Club

Desfile de Habey Club en la 080 Barcelona Fashion. Habey Club

El ceñido a la cintura ya está siendo una de las tendencias favoritas de las celebrities, ya sea por la forma del patrón de la prenda o por el añadido de un cinturón.

El azul: Lola Casademunt by Maite

Desfile de Lola Casademunt by Maite en la 080 Barcelona Fashion. Lola Casademunt by Maite

Siempre debe haber un color o un conjunto de ellos que sean los más llevados de cada temporada y en esta, el azul acompañará al tono rojizo y marrón que ya estamos viendo.

Guantes efecto piel: Simorra

Desfile de Simorra en la 080 Barcelona Fashion. Simorra

Los guantes efecto piel serán otra tendencia con la que conseguiremos un estilismo sexy a la par que cool.

Lazos XXL: The Label Edition

Desfile de The Label Edition en la 080 Barcelona Fashion. The Label Edition

Sin ninguna duda, los lazos XXL es el toque favorito de las mujeres fieles al estilo más romántico, preppy e inglés.

El estampado de rayas: Escorpion

Desfile de Escorpion en la 080 Barcelona Fashion. Escorpion

En todas sus versiones. Lo veremos en una diversidad de prendas (tops, camisas, cárdigans y más) y es uno de los estampados más básicos y necesarios para este otoño-invierno.

El denim: 080 reborn

Desfile 080 reborn en la 080 Barcelona Fashion. 080 reborn

El denim es un tejido que queda bien siempre y se puede extrapolar a cualquier momento y evento.