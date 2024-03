Soy periodista de moda y confirmo que las bailarinas 'mesh' serán el calzado estrella este marzo

Cada temporada surgen nuevas tendencias que se abren paso en nuestro armario para formar parte de nuestros looks del día a día. Si bien es cierto que durante los meses de invierno los pantalones metalizados se han vuelto un imprescindible, y es que todas las amantes de la moda lo han llevado con bailarinas y camisas para ir a la oficina, no nos podemos olvidar de un estampado que seguramente forme parte de la gran mayoría de tus looks de estos últimos meses de febrero y marzo: el animal print. Sí, este estampado es tan atemporal como tendencia, pues, aunque lo hemos visto a lo largo de estos últimos años, esta vez se ha hecho con todo tipo de prendas. Desde en faldas globo hasta en pantalones, como por ejemplo los pantalones animal print de María Fernández-Rubíes que lo combinó con bailarinas. En este sentido, las bailarinas se han vuelto el calzado por excelencia de este 2024 gracias (en parte), a las influencers portuguesas. Estas están en el ojo de mira y todas aquellas prendas que muestran en sus redes sociales se vuelven virales. En este sentido, alguna de ellas están llevando un tipo de bailarinas muy originales y diferentes, las bailarinas 'mesh'. Se trata de un calzado confeccionado en tejido de organza que permite ver el pie, ya que este tejido es semitransparente. En tiendas podemos encontrarlos tanto en negro como en beige, aunque en la mayoría de las ocasiones son negras,

¿Cómo combinar estas bailarinas tan originales? Son muy sencillas de combinar, pues se trata de una bailarina básica que todas tenemos en nuestro armario. Por ejemplo, si quieres llevarlas en el día a día para ir a la oficina, con una falda midi satinada y una camisa romántica es la clave, aunque, si quieres ir más cómoda, con un conjunto de lino azul marino de pantalón de pinza y chaleco también irás muy en tendencia, cómoda y elegante. Sin embargo, a las puertas de la Semana Santa, son muchas las influencers que nos están dejando sus propuestas para esta festividad, por lo que, si quieres, combina tus bailarinas 'mesh' con un vestido de corte midi en un tejido neutro y añade una gabardina en color beige. Sin más que añadir, te enseñamos algunas de las bailarinas 'mesh' que puedes encontrar actualmente en tus tiendas favoritas.

Bailarina plana Mesh, de Zara (27,95 euros)

Bailarina plana Zara

Bailarina organza, de Zara Kids (19,95 euros)

Bailarina organza Zara Kids

Bailarina Mesh hebilla, de Stradivarius (22,99 euros)

Bailarina Mesh Stradivarius

Bailarinas rejilla, de Pull & Bear (25,99 euros)

Bailarinas rejilla Pull & Bear

Las bailarinas más en tendencia que están arrasando entre todas las amantes de la moda y las que adoran las tendencias más arriesgadas y diferentes, las mesh vendrán pisando fuerte esta primavera.