10 microinfluencers españolas de moda que nos inspirarán a la hora de crear nuestros looks en el día a día

A la hora de vestirnos en verano, puede que nos resulte algo complicado, ya que las altas temperaturas hacen que haya ciertas prendas que no podemos usar porque nos darían demasiado calor. Por ello, el lino es una buena opción, ya que su tejido absorbe el exceso de humedad y permite que estemos fresquitas durante todo el día. Otra de las prendas estrella de cada verano son los vestidos, y es que en nuestras tiendas favoritas podemos encontrarlos en todo tipo de estampados, diseños, cortes y tonalidades, desde los vestidos virales como este vestido mini de Zara de Rocío Osorno hasta los vestido maxi más 'boho' de Sara Carbonero, este tipo de prendas se consolidan, una vez más, como un imprescindible en nuestro armario de verano. Sin embargo, puede que a la hora de vestirte cada día para ir a la oficina o para buscar tus looks para tus vacaciones de verano, no encuentres ninguna inspiración ni referente. Por ello, son muchas las microinfluencers españolas que tienen un estilo de lo más sencillo, básico y asequible que se han hecho conocidas en el mundo de las redes sociales y que podrías coger cierta inspiración de las prendas para crear tus propios looks.

Si bien en redes sociales tenemos a nuestras influencers de referencia como Rocío Osorno, María Pombo o incluso Alba Díaz, quien tiene un estilo de lo más básico, casual y en tendencia, como por ejemplo este look de mini falda cargo vaquera y top verde caqui de Alba Díaz, puede que en ciertas ocasiones ellas opten por prendas y looks difíciles de encontrar en tiendas low cost o simplemente tienen un estilo que no se asemeja al nuestro, por lo que una opción perfecta es buscar en Instagram a aquellas chicas que están empezando en el mundo de las redes sociales y que podrían ayudarnos a no solo vestirnos en nuestro día a día, sino también a encontrar nuestro propio estilo y personalidad en cuanto a la ropa se refiere. Son chicas cuyos seguidores no superan los cien mil, por lo que las llamamos microinfluencers y son tan transparentes como naturales a la hora de mostrar su día a día. Sin más, te enseñamos las 10 microinfluencers más estilosas y elegantes en las que podrás inspirarte a la hora de crear tus propios looks este verano.

Amparo Angoso

Fuen Albaladejo

Mariana Díez Moliner

María Garrido

Marta Baceiredo

Rocío Millán Hernández

Alejandra Navarro Basanta

Alex Segura

Elena Brotons

Lucía Vidaurreta

Estas son tan solo 10 microinfluencers españolas en las que inspirarte a la hora de crear tus propios looks.