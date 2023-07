Nos hemos enamorado del look festivalero y en tendencia de María Pombo con falda de estilo de los años 90

Durante estos meses de verano, además de las vacaciones de verano tan esperadas por la gran mayoría, son muchos los amantes de la música que se han hecho ya con las entradas de los festivales de música más icónicos en nuestro país, y es que se trata de una experiencia de lo más divertida, original y perfecta para disfrutar con amigos. Pero, además de la música, el look que llevemos es muy importante, por lo que en nuestras tiendas favoritas podemos encontrar las prendas más arriesgadas aptas para un look de festival perfecto. Si bien este año la tendencia predilecta es el 'MermaidCore', el estilo que va más acorde a la estética del verano en el que destacan los diseños del mar, las lentejuelas, rayas y las prendas en red, como este top de red que llevó Amelia Bono durante un concierto hace unas semanas, el diseño 'cut out' llega pisando fuerte en prendas como faldas midi, una prenda de lo más original que ha enamorado a María Pombo, quien llevaba una falda midi de diseño 'cut out' al más puro estilo de los 90's para uno de los concierto más esperados de este verano en el día de ayer, el del cantante Harry Styles.

María Pombo, la influencer y celebritie más icónica de nuestro país, se suma a las tendencias que nuestras tiendas de moda favoritas lanzan al mercado, inspirando a muchas de sus seguidoras a la hora de crear looks perfectos para cada ocasión, ya que María Pombo tiene un estilo muy versátil, cómodo y sencillo con el que todas podemos sentirnos identificadas. La influencer hace un par de días nos sorprendía con un look que sigue la tendencia 'Barbiecore' con el que María Pombo deslumbraba con un vestido rosa fucsia mini de diseño 'cut out', una prenda muy cómoda, en tendencia y fácil de combinar para llevar en distintas ocasiones. Para la noche de ayer, María Pombo despuntaba con un falda midi de diseño 'cut out' en rosa pastel que nos recuerda a la estética de los 90's acompañada de un 'tank top', la camiseta más versátil del verano en tono grisáceo y, como toque final, unas sandalias tipo chanclas en negra. Sin duda, se trata de un look que podríamos llevar tanto para el día a día como para un festival de música en los meses de verano.

María Pombo con un look festivalero @mariapombo

Cobra skirt pink, de Rat & Boa (160€)

Un look de lo más en tendencia y cómodo para los festivales, María Pombo ha despuntado con este espectacular look.