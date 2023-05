Las 15 prendas de Mango con las que crear tu maleta de vacaciones perfecta

Llega el buen tiempo y con él nuestras ganas de salir y escapar de la rutina diaria en la gran ciudad por unos días los fines de semana. Por ello, gracias a la nueva colección de primavera y verano que han llegado ya a tiendas hemos detectado que son muchas las prendas de esta temporada que toda amante de la moda se ha quedado prendada, y no es para menos, pues son algunas las que ya se han hecho virales y otras que prometen serlo en los próximos meses. Algunas tendencias, como el crochet, se han hecho con la mayoría de las prendas en tiendas, desde en tops, como este top de crochet de Sara Carbonero a todo color, hasta en faldas y vestidos, pasando por pantalones, como estos pantalones en beige de crochet de María Pombo, la opción estrella para aquellos días de calor en ciudades cerca de la costa, y es que combinan con absolutamente todo y, con unas cómodas sandalias planas y un top en tonos tierra puedes crear un look de lo más icónico. Sin duda, en nuestras tienda favorita, Mango, hemos encontrado prendas que se harán un hueco en nuestra maleta de viaje a la hora de tomar unos días de descanso, y es que este año veremos prendas a todo color, minimalistas y de corte cut out -quizá la tendencia por excelencia de esta temporada-.

Por ello, debemos ser conscientes de que no podemos llevarnos todo nuestro armario a la hora de viajar, por lo que es esencial que tengamos en nuestra mente una serie de prendas que combinan con absolutamente todo y que nos salvarán en cualquier ocasión, creando nuestro propio armario cápsula. Sin duda, las bermudas son una opción muy recurrente, pues es una prenda que eleva un tanto el look, al no ser el básico short jean que todas tenemos y que preferimos usar para aquellos días más casuales en la playa o la ciudad, si no que se trata de unos pantalones elegantes que podemos usar tanto para la noche como para el día. Pero, lo que no podemos olvidar jamás en verano son las prendas de lino, que son un must y es que gracias a su formulación, dejan traspasar el aire y nos salvan en los días de más calor. Te enseñamos las 15 prendas de Mango que no pueden faltar en tu maleta de viaje para este verano y con las que crearás looks de lo más sencillos y elegantes.

Vestido lino pareo, de Mango (39,99 €)

Vestido camisero, de Mango (39,99 €)

Blusa bordada mangas abullonadas, de Mango (35,99 €)

Top canalé algodón, de Mango (9,99 €)

Jersey calado, de Mango (29,99 €)

Top punto detalles, de Mango (19,99€)

Short denim, de Mango (22,99 €)

Chaleco de lino, de Mango (35,99 €)

Americana lino oversize, de Mango (69,99 €)

Sudadera mensaje bordado, de Mango (29,99 €)

Pantalón estampado, de Mango (27,99 €)

Falda vaquera abertura, de Mango (35,99 €)

Bermudas de pinza, de Mango (25,99 €)

Pantalón wide leg lino, de Mango (39,99 €)

Bañador tiras cruzadas, de Mango (39,99 €)

Estas son un total de 15 prendas de la tienda Mango que puedes encontrar actualmente y crear así tu maleta de viaje.