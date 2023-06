Estas son las chicas portuguesas que están arrasando en Instagram y te contamos dónde encontrar su ropa

Con el verano a la vuelta de la esquina, somos muchas las que en nuestro armario introducimos todas aquellas prendas más coloridas, fluidas y un tanto eclécticas, luciendo looks mucho más arriesgados que no nos pondríamos durante los meses de invierno. El verano es sinónimo de alegría y optimismo y eso se ve reflejado no solo en nuestra forma de ser, si no también en la manera en la que vestimos. Esta temporada se lleva mucho los shorts tipo boxeador, y lo podemos encontrar en todo tipo de tiendas como Zara, Mango o Pull & Bear, así como las prendas de lino con estilismos mucho más relajados para ir a la playa o a la piscina. Sin embargo, como hemos mencionado anteriormente, las prendas a todo color serán un must en nuestro armario este verano, como este look muy colorido de Laura Escanes de Mango compuesto por un pantalón de rayas amarillas y azules y un 'bucket hat' del mismo estampado, un outfit que enamoró a muchas de sus seguidoras. Las redes sociales como Instagram han hecho que muchas de nuestras influencers favoritas se conviertan en toda una referente a la hora de encontrar nuestro estilo, y es que ya no nos conformamos con las creadoras de contenido de nuestro país, si no que buscamos nuevas chicas de otros países en las que inspirarnos para crear un estilo diferente y más original. Es el caso de las influencers portuguesas, que se han posicionado como las favoritas desbancando a las influencers francesas y danesas.

¿Qué estilo tienen las influencers portuguesas para que nos hayan conquistado? Podríamos decir que su estilo es muy ecléctico, con prendas compradas en tiendas locales o vintage, que combinan con accesorios llenos de color, como por ejemplo los pendientes maxi y estampados propios de los años dosmil, una tendencia que está muy de moda ahora mismo. Muchas de estas chicas suelen seguir el estilo 'Old Money', que se basa en llevar prendas relajadas con un toque elegante, como por ejemplo la combinación de las faldas midi de satén, camisas oversize y, para el calzado, los zuecos o incluso las Mary Jane. Sin más, te enseñamos las influencers portuguesas que están arrasando en Instagram y que prometen convertirse en unas it-girls este verano gracias a su estilo a la hora de vestir.

@vicmontanari

@ritamontezuma

@catarinacabrera

@sofiamcoelho

@marianabvmartins

@veradebraganca

Estas son algunas de las influencers portuguesas con un estilo de lo más icónico y diferente.