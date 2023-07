10 perfiles de Instagram inspiradores para buscar looks de invitada

El verano, además de la época estrella de los terraceos interminables, losbronceados envidiables, las prendas de lino y las pedicuras(bueno, y las manicuras arriesgadas) es la época de los BBC. El periodo estival es la temporada por excelencia de los eventos y el look que nos vamos a poner para cada uno de ellos, uno de los rompecabezas que más horas nos come y más estrésnos general las semanas previas a una celebración especial. Hay muchas influencers como Vicky Martín Berrocal o Rocío Osorno (que es pura inspiración con los looks de invitada que comparte en Instagram) que tienen sus propias firmas de vestidos de invitadas. Existen otras, como el clan Pombo, que tienen más eventos que armarios para almacenar los vestidos que llevan a ellos y que, en ocasiones, optan por alquilarlos. Pero, si hay algo de lo que no tenemos dudas es que, seas o no influencer o famosa, es que Instagram es la mejor fuente de inspiración a la hora de encontrar looks de invitada con los que triunfar en cualquier evento.

Vestidos, trajes, peinados, combinaciones, joyas, complementos... existen cuentan de Instagram que, lejos de darnos un simple boceto de lo que puede ser nuestro look de invitada, nos aportan hasta el más mínimo detalle sobre como podemos completarlo (y hasta la mejor forma de posar en las fotos para lucirlo y quedar con tipazo). Cuentas que se dedican a capturar los mejores estilismos de invitadas que se comparten en la red y que son auténticos cócteles de inspiración y de buen gusto a la hora de buscar una pista sobre tu posible estilismo, tengas, o no, claro lo que quieres ponerte. Invitada ideal, Invitada perfecta... seguro que conoces o has escuchado hablar de estos feeds y, aunque existen infinidad de ellos y probablemente ya te hayas inspirado en alguno, hemos hecho una pequeña recopilación de los 10 perfiles de looks invitada más potentes para que te inspires a la hora de crear el outfit de tu próximo evento.

@invitada_perfecta

@operacion_invitada

@invitadapastel

@invitadaideal

@invitada_10

@invitadatrendy

@invitadaconestilo

@invitada_estrella

@invitadadeboda

@bodaseinvitadas

Si no conocías estas cuentas, te animamos a que las sigas para que puedas estar a la última en las tendencias y looks con los que convertirte en una invitada perfecta, ideal, 10... en la mejor vestidas de los eventos más especiales a partir de ahora y en la envidia de todas las demás invitadas que, no dudarán en inspirarse en ti para su próximo evento.