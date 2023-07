Chenoa se convierte en la invitada perfecta de la boda de Soraya con este vestido drapeado de marca española

Estábamos deseando ver el look de invitada de Chenoa en la boda de Soraya y por fin lo hemos visto. La intérprete de 'La noche es para mí' se dio el 'sí, quiero' el pasado fin de semana en Cáceres en una ceremonia preciosa, a pesar de que ya se habían casado el pasado 7 de junio en el Ayuntamiento de Villar del Olmo (Madrid), pero por temas de exclusivas de por medio, no había podido ver aún los looks de las invitadas. Nada que ver con la boda de Tamara Falcó, que aunque había exclusiva de por medio, vimos a casi todas las invitadas, menos la familia más cercana. Pero por fin hemos podido ver a Chenoa como la invitada perfecta con este vestido drapeado de marca española. Porque las invitadas de verano 2023 son a todo color, y la nueva presentadora de 'Operación Triunfo' lo ha vuelto a demostrar.

Un vestido de invitada perfecta de Chenoa que combina el drapeado y los cut out que no pueden sentar mejor. Una tendencia a la que también se ha unido Eva Longoria esta misma noche en Marbella. A primera vista, los vestidos cut out pueden parecer algo desafiantes para ser elegantes y además a todas las edades, pero Eva Longoria y Chenoa nos han demostrado que es todo lo contrario y que no hay edad para lucir una prenda de este estilo. Y lo ha hecho para lucir tipazo como ya hizo la misma Reina Letizia, Carmen Lomana o Tamara Falcó. Una de las grandes tendencias de verano 2023 que muestran la figura femenina con sensualidad y total elegancia como ya llevamos el verano pasado. Lo vimos en el minivestido cut out que llevó la supermodelo Kristen McMenamy en Valentino o en los diseños de Carolina Herrera, las siluetas en A de Michael Kors o el minivestido de Dior y ahora son nuestras celebrities patrias la que lo lucen.

Vestido Malena, de Cayma (92, 90 euros)

Vestido invitada. Cayma

Un vestido bicolor de punto con ‘cut out’ en cintura que estiliza al máximo y que Chenoa ha elegido para ser la invitada perfecta a la boda de Soraya.