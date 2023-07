El vestido denim de Bershka que Vicky Martín Berrocal le ha robado a su hija es de 'efecto tipazo' a cualquier edad con las sandalias más altas

Si el denim es tendencia, este vestido de Bershka que Vicky Martín Berrocal le ha robado del armario a su hija, Alba Díaz, es todo lo que necesitamos para nuestras vacaciones de verano. Nos olvidamos por un momento del fenómeno 'Barbie' y de la premier en Madrid, para centrar todas nuestras miradas en este vestidazo que nos ha robado el corazón. Porque es tendencia con el tejido denim y además es de esos de 'efecto tipazo' a cualquier a edad y para cualquier mujer como han demostrado Vicky Martín Berrocal y Alba Díaz. Si el otro día Vicky posaba en shorts, de espalda y mostrando su celulitis sin complejos para mandar un mensaje de lo más potente a todas las mujeres, hoy también a demostrado que también puedes robarle la ropa a tus hijas y que te siente así de genial. Porque aunque en el imaginario, Bershka es una marca más para chicas jóvenes, la diseñadora andaluza ha demostrado que es para todas las edades con este vestido denim.

El vestido vaquero será la prenda que no te querrás quitar este verano aunque encadenemos ola de calor tras ola de calor. No hay dudas. Tanto en su versión mini como midi o maxi, el vestido vaquero vuelve a las listas de tendencias con más fuerza que nunca. Pudimos verlo en la pasarela de Diesel, Carolina Herrera o Alaïa de ready to wear de primavera/verano 2023, confirmando que será una de las tendencias mas potentes de esta temporada. Y ahora es Vicky Martín Berrocal la que nos hace desear con todas nuestras fuerzas este modelo de Bershka que le ha quitado del armario a su hija.

Vestido denim largo, de Bershka (35,99 euros)

Un vestido denim largo de tirantes de Bershka que Vicky Martín Berrocal ha combinado con unas espectaculares sandalias de rafia y taconazo de la colección de Inés Domecq.