12 regalos de última hora para triunfar más que Cupido este San Valentín (estés soltera o no)

¿A cuatro días de San Valentín y todavía no tienes el regalo perfecto? Como cada año, intentamos sorprender a nuestra pareja con un obsequio original y funcional. No obstante, siempre lo dejamos para el último momento y no sabemos qué comprar. Es por ello que, hemos querido hacerte un pequeño favor con una wish list con 12 regalos de última hora para triunfar más de Cupido en San Valentín, ya tengas pareja o estés soltera. E, incluso, para disfrutarlo con tu mejor amiga. Primero de todo, debes pensar en los gustos de la persona que vas a regalar para encontrar el producto o experiencia más acertada. Pues bien, una opción a la que solemos recurrir en muchas ocasiones es la de una escapada romántica o una cena especial en el restaurante con la agenda más apretada (o que tiene su plato estrella favorito). Para asegurarse de tener un regalo para el 14 de febrero de lo más correcto debemos hacer memoria y recordar todo aquello que te ha ido diciendo que quería o que tenía pensado adquirir en algún momento. Debemos ir a sus marcas favoritas o a las más exclusivas que no recurrimos todos los días. Para agilizarte el trabajo, nosotras te vamos a hacer saber todos los regalos que a muchas mujeres de todas las edades tendrían en su armario u hogar.

Una de las tendencias a la que nos hemos sumado todas las editoras de moda son las bailarinas, uno de los calzados más llevados en la temporada. En Mango encontrarás una infinidad de modelos, pero estos de rejilla son el dupe perfecto de las más deseadas de Alaïa. Si seguimos con complementos, también es una compra asegurada el bolso de red de Longchamp o el collar de corazón de Singularu. Asimismo, un pijama con estampado de corazones nunca pasa de moda (y siempre queda bien) y la taza con el mismo diseño de Flying Tiger es todo un flechazo. Si tu pareja es una amante de la decoración, le encantará recibir un espejo ondulado de pared o la vela que mejor huele (y muy aesthetic). Las fundas de móvil de Muk Barcelona tiene todos los diseños más bonitos y estéticos, por lo que también es una opción eficaz para regalo de San Valentín. Si es una gurú del maquillaje y skin care, no puedes dudar en regalarle la famosa Gua Sha para su ritual de rutina facial o el sérum más querido de Drunk Elephant. Por último, si valora los momentos con sus personas favoritas, una cámara instantánea de Fujifilm o un juego de mesa, como el conocido Guatafac, son dos propuestas óptimas y con las que no fallarás.

1. Bailarinas de rejilla, de Mango (40 euros)

Bailarinas de rejilla. Mango

2. Bolso red, de Longchamp (100 euros)

Bolso red. Longchamp

3. Collar de corazones, de Singularu (rebajado a 30 euros)

Collar de corazón. Singularu

4. Pijama de corazones, de Etam (rebajado a 20 euros)

Pijama de corazones. Etam

5. Taza de corazón, de Flying Tiger (4 euros)

Taza de corazones. Filying Tiger

6. Espejo de borreguito, de Flamingueo (17 euros)

Espejo de borreguito. Muk Barcelona

7. Vela aromática, de Maisons Du Monde (11 euros)

Vela aromática. Maisons du Monde

8. Funda de móvil, de Muk Barcelona (20 euros)

Funda de móvil. Muk Barcelona

9. Gua Sha, de Sephora (18 euros)

Gua Sha. Sephora

10. Una experiencia en pareja en AIRE Ancient Baths (consultar precio)

Masaje en pareja. AIRE Ancient Baths

11. Cámara Instax, de Fujifilm (84 euros)

Cámara de fotos Instax. Fujifilm

12. Packs San Valentín de Manolo Bakes

Pack San Valentín. Manolo Bakes

Si te decantas por uno de estos regalos, seguro que sorprenderás a tu regalado en San Valentín.