Diez hoteles para una escapada romántica en San Valentín

San Valentín es un momento perfecto para aprovechar la “excusa del amor” como pretexto para conocer lugares de ensueño con tu pareja. Hoteles burbuja, pequeñas “boutiques” en ciudades con encanto, refugios en medio de la nieve... Aunque este año el 14 de febrero caiga en martes, el regalo bien puede venir por adelantado el fin de semana anterior o dar la sorpresa para el siguiente. Esta es una selección de 10 lugares perfectos para una escapada romántica.

1. The Rock Suits&Spa en Congosto, León “Reencontrarse con la naturaleza”

Se trata de un hotel con encanto que combina aires nórdicos y conceptos minimalistas a 10 minutos de la ciudad de Ponferrada FOTO: La Razón

Situado en la cima de la más famosa peña de El Bierzo, desde The Rock Suites & Spa se divisa el mejor de los paisajes de la comarca. El hotel, que apuesta por un concepto innovador en la zona, tanto en su estilo como en servicio, está orientado a la desconexión, la salud y el descanso. Se trata de un hotel con encanto que combina aires nórdicos y conceptos minimalistas a 10 minutos de la ciudad de Ponferrada. Su pack especial San Valentín incluye: alojamiento , desayuno, masaje en pareja de 30min y cena romántica.

El precio: desde 330 euros según el tipo de habitación que se elija.

2. Royal Mansour Marrakech, en Marruecos “Lujo sin límites”

Para aquellos que viajen en San Valentín al Royal Mansour Marrakech se ofrece la hora del té especial para dos para cualquier reserva de la estancia Romance FOTO: La Razón

Este oasis palaciego exquisitamente elaborado por más de 1.500 artesanos locales como una oda a la arquitectura y la artesanía tradicionales marroquíes. A pocos pasos de la Medina, este refugio privado cuenta con un patio al aire libre y casi cuatro hectáreas de exuberantes jardines. Su comedor privado es ideal para deleitarse con la suntuosa cocina del hotel, galardonada con estrellas Michelin. Puedes alojarte en Riads privados de varios pisos salpicados de caminos rosados y disfrutar del Royal Mansour Spa, de tres plantas y 2.500 metros cuadrados.

El precio: 3.900 euros por tres noches, desayuno incluido, traslados, una cena romántica y tratamientos de spa para dos.

3. Almalusa Baixa/Chado, en Lisboa “Un hotel boutique con encanto”

Este hotel boutique está impregnado del espíritu de la ciudad FOTO: Nelson Garrido

Situado en una de las plazas más emblemáticas de Lisboa, la Praça do Município, este hotel boutique está impregnado del espíritu de la ciudad y de un ambiente encantador e informal. Una decoración exquisita donde la madera sobresale entre los tonos rústicos que definen la esencia de esta joya.

Precio: 250 euros la noche y ofrecen descuentos del 40% en alojamiento con desayuno incluido y un 10% de descuento en el Restaurante del Hotel Delfina para estancias de una o más noches.

4. Hotel Dubrovnik Palace, “Amor a los pies del Adriático”

Por San Valentín ofrecen una cena de tres platos en el restaurante íntimo del hotel FOTO: La Razón

El Hotel DubrovnikPalace ofrece maravillosas habitaciones con vistas al mar en una de las ciudades más románticas de Europa, Dubrovnik. Como regalo especial para el día del amor, ofrecen una cena de tres platos en el restaurante íntimo del hotel. Este hotel en la tierra de “Juego de Tronos”, ofrece el lujo discreto y el servicio personal que caracteriza a los hoteles de lujo del Adriático, está situado en el paseo marítimo, entre un bosque de pinos y las aguas costeras de color turquesa, y ofrece vistas cinematográficas desde todos los espacios. El restaurante Lean & Light del hotel, en el décimo piso, sirve una cocina de lo más saludable, con un enfoque en alimentos crudos, batidos, pescado y ensaladas, y que goza de vistas a las islas Elaphite.

Precio: A partir de 145 euros por noche.

5. Hotel La Salve, Torrijos (Toledo). “Recordarás el SPA, volverás por la cocina”

Un oasis manchego con el sabor de lo antiguo y el confort del siglo XXI FOTO: CorralesFotografo

Ubicado en una antigua finca familiar, este hotel de cuatro estrellas con arquitectura vanguardista de formas cúbicas alberga muebles maravillosos de otras épocas, suelos originales de troncos talados, fachadas encaladas y cubiertas de teja árabe que lo hacen un lugar fuera de lo común. Un oasis manchego con el sabor de lo antiguo y el confort del siglo XXI.

Porque una noche tan especial se merece un plan muy especial, en el Hotel La Salve han preparado un paquete para disfrutar de una Noche de San Valentín fantástica.

El paquete San Valentín se compone de: una noche en habitación doble estándar en régimen A/D, una cena de enamorados para dos personas (bebidas incluidas)

Precio: 220 euros

6. SNÖ Hotel Formigal, Huesca, “Amor a pie de pista”

El hotel está ubicado a 800 metros del acceso a la estación de esquí de Aramon Formigal FOTO: La Razón

SNÖ Hotel Formigal está situado en la Urbanización de Formigal a solo 10 minutos de Sallent de Gállego y a 800 metros del acceso a la estación de esquí de Aramon Formigal por el sector de Sextas. El hotel dispone de servicio de transfer gratuito para que puedan acceder a las pistas de esquí de forma cómoda.

Ideal para los amantes de la naturaleza, ya que es el punto de partida ideal para realizar diferentes excursiones por los Pirineos. Con cuatro estrellas, ofrece un ambiente tranquilo y acogedor. Tiene un acogedor spa con piscina cubierta y jacuzzi, pequeño gimnasio y varias salas de estar con zona de lectura. En la urbanización y justo al lado del hotel, piscina exterior y pistas de tenis. Para los amantes del esquí es un lugar perfecto para una escapada exprés. La estación de Esquí de Aramón Formigal - Panticosa, es una de las estaciones más animadas del Pirineo, tanto de día como de noche, siendo un centro de referencia para los amantes del deporte blanco.

Precio: A partir de 223 euros la noche

7. Only YOU Boutique, Madrid, “Intimidad a la luz de las velas”

El concierto por San Valentín estará acompañado de un menú degustación preparado especialmente para la ocasión, donde no faltarán algunos de los nuevos cocktails de su coctelería Padrino. FOTO: La Razón

Con un ambiente refinado, elegante y, sobre todo, romántico, Only YOU Boutique es siempre una apuesta segura y el rincón ideal para disfrutar con tu pareja. El sábado 11 de febrero celebrarán un concierto a la luz de las velas en un entorno de lo más romántico, la terraza central del antiguo palacio de la marquesa Viuda de Alhama. Un trío de cuerda interpretará una selección de las mejores bandas sonoras románticas. El concierto estará acompañado de un menú degustación preparado especialmente para la ocasión, donde no faltarán algunos de los nuevos cocktails de su coctelería Padrino.

Para los enamorados de la literatura, el domingo 12, la autora y dueña del rincón cultural Amapolas en octubre, teletransportará a los enamorados a Boston con su último libro-guía: ‘Cartas desde Massachussets’. Y El día de San Valentín, en su nuevo restaurante YOUnique, ofrecerán una cena romántica con música en vivo. Su chef, Carlos Martín, ha preparado un menú a la altura de la ocasión, donde reinterpretará platos aprendidos en los mayores templos gastronómicos de nuestro país dándoles su toque personal.

Precio: El hotel ofrece un paquete especial de alojamiento y cena desde 320 euros. Además, por la mañana se podrá disfrutar de un desayuno en la cama para empezar el día de la mejor manera.

8. Northern Lights Village, Finlandia “Solos bajo la luz de las estrellas y las auroras boreales”

El techo de cristal calentado por láser se abre al cielo boreal, justo encima de la cama FOTO: JN Lanthiez

El complejo de Northern Lights Village ofrece una experiencia única para disfrutar de las auroras boreales. ¿Hay algo más romántico para disfrutar del día de los enamorados? Dispone de cabañas con techo de cristal para poder disfrutar de este fenómeno de una manera inigualable: son una forma mágica de disfrutar del cielo invernal lleno de estrellas y de la aurora boreal. El techo de cristal calentado por láser se abre al cielo boreal, justo encima de la cama. Su restaurante está situado en el edificio principal del complejo turístico Northern Lights Village. Se puede llegar al centro de Saariselkä en un paseo muy agradable.

Precio: A partir de 580 euros la noche con desayuno y cena romántica incluida

9. Hard Rock Hotel, Madrid, “Casarse al estilo Viva Las Vegas”

Los días 10, 11 y 14 de febrero se podrá disfrutar de una experiencia que se resume en comida y ceremonia al puro estilo Las Vegas FOTO: Roberto Lara

Hard Rock Hotel Madrid propone un plan diferente este año, un plan como el hotel, muy rockero. Los días 10, 11 y 14 de febrero se podrá disfrutar de una experiencia que se resume en comida y ceremonia. En primer lugar, un menú especial creado para la ocasión y compuesto por un huevo a baja temperatura con escamas de pan y un consomé, una lubina asada al carbón y el plato estrella de la noche: divertido de preparar y mejor de saborear… cerdo coreano con diferentes toppings para comer dentro de cogollos de tudela… Y por supuesto, la noche más romántica hay que acabarla con un dulce, un volcán de chocolate con helado.

Por otro lado, la ceremonia. Las parejas que quieran podrán casarse al más puro estilo Viva Las Vegas. Bodas rápidas oficiadas por Elvis y Marylin que serán todo lo serias que cada pareja quiera. Ellos se encargarán de los anillos y el certificado. Se podrá inmortalizar el momento con alguna foto de recuerdo en la capilla o subidos en una Harley-Davidson que habrá en el hotel.Y si la noche se queda corta, también se puede reservar alojamiento en una de las espectaculares habitaciones con las que cuenta el hotel

Precio: 58 euros por persona

10. Hotel Aire Bardenas, Tudela, Navarra “Pasión entre burbujas”

hotel aire bardenas FOTO: La Razón

Visitar este hotel, y más en fechas como San Valentín, es saborear cada instante. La estancia allí anima a relajarse, a mimetizarse con la naturaleza y escucha el sonido de los chopos, los pájaros, el sonido del agua de la fuente en la Plaza de las Moreras. Alojarse en una de sus burbujas transparentes no tiene precio. Para este San Valentín los clientes que se alojen en este complejo de ensueño en los días 10,11,14,17 y 18 de febrero disfrutarán de una sesión de fotos de regalo por porte de uno de los fotógrafos del hotel, entregándoselas en un marco al finalizar su estancia.

Precio: depende del tipo de estancia que se escoja, a partir de 384 euros la noche en una burbuja