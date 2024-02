Este San Valentín regala(te) los cofres más beauty para tener una piel resplandeciente

Nuestra piel, especialmente la del rostro, es mucho más que una capa protectora. Sensible a agresiones externas, como los rayos UVA o la contaminación, es un reflejo claro de nuestro bienestar, jugando un papel crucial en cómo nos vemos y nos sentimos cada día.

La rutina facial va más allá de lucir un aspecto impecable: se trata de cultivar una relación positiva con nosotras mismas para reflejar el esplendor natural que llevamos dentro.

Por eso, y reconociendo la importancia de nuestra dermis como un reflejo de nuestra salud, y conscientes de su papel en nuestra autoestima, San Valentín se convierte en la oportunidad perfecta para celebrar la belleza y el autocuidado.

Es el momento ideal para elegir los cofres más exquisitos de Atashi, ya sea como un regalo especial para alguien querido o como un merecido auto-regalo.

Resucita tu piel con el Cofre L'Essenza Eterna

L'Essenza Eterna contiene activos como el Bakuchiol, un retinol vegano. Atashi

Así, cuidar nuestra piel no solo implica mantenerla limpia y bien hidratada, sino también protegerla de los daños ambientales y nutrirla con ingredientes beneficiosos. Una rutina de cuidado facial adecuada puede ayudar a prevenir problemas comunes de la piel, como la sequedad y los signos del envejecimiento. Así lo hace el sérum L’Essenza Eterna, formulado con una prodigiosa mezcla de activos para un efecto antiedad inmediato.

Con una combinación única de ingredientes naturales e ingredientes activos, L'Essenza Eterna es un sérum ‘todo en uno’ que resucita tu piel, calma tu mente’ y contiene 99,6% de ingredientes naturales, entre los que destacan el Bakuchiol y el Ácido Ferúlico 100% puros de origen natural, y "la planta de la resurrección”.

Este sérum que ha llegado para marcar un antes y un después en la cosmética, es una mezcla prodigiosa de activos pensados para revivir la actividad celular. Y es su innovadora y revolucionaria fórmula lo que hace a este sérum tan especial y diferenciador.

L'Essenza Eterna contiene activos como el Bakuchiol, un retinol vegano que estimula la síntesis de colágeno, mejorando la firmeza y elasticidad de la piel; el Ácido Ferúlico, un potente antioxidante que refuerza la barrera cutánea y hace que tu piel luzca mucho más firme, y el Essence-Myrothamnus, conocido como "la planta de la resurrección", que reduce arrugas, promueve la relajación y devuelve la luminosidad a tu piel.

Y, además, de acercar a nuestro rostro a la eterna juventud, este innovador lanzamiento de Atashi Cellular Cosmetics actúa como barrera natural antiradiacción para protegernos de los radicales libres como son la luz azul de los dispositivos electrónicos y de la radiación Wifi. Esto es gracias a los Betacarotenos y la Luteína natural, que protegen nuestra piel frente al estrés oxidativo. Y no solo eso, contiene Vainilla Planifolia y Vitamina E que tiene efecto anti inflamm'aging para nuestra piel, atenúan las líneas de expresión y mejoran la elasticidad de nuestra piel, y el Aceite de Avellana BIO que hidrata y nutre.

Acompañando este poderoso elixir, viene un Corazón Estriado de Ágata, ideal para practicar la técnica de masaje Gua Sha y así estimular la circulación sanguínea y el drenaje linfático.

Si necesitabas un motivo para hacerte un buen regalo, ya lo tienes. Y además lo puedes conseguir con un 20% de descuento en su web hasta el 11 de febrero.

Un ritual de cuidado inspirado en la cosmética coreana: K-Bioferment

K-Bioferment Therapy Cream y K-Bioferment Luxury Therapy Sérum, ambos con tecnología basada en biofermentos y pre/pro/postbióticos. Atashi

El estrés epigenético y la alteración del microbioma de la piel son factores clave que contribuyen a su envejecimiento y a mostrar un aspecto apagado y cansado. Este ritual reactivador de la juventud es un increíble salvavidas basado en la cosmética coreana para las pieles agotadas, sometidas a ritmos de vida non-stop y fuentes incesantes de estrés, que necesitan revitalizarse.

La K-Beauty ha ganado popularidad gracias a su enfoque innovador a base de ingredientes activos originales y avanzados, como los biofermentos y los hongos. De esta inspiración surgen los productos que componen este cofre: la K-Bioferment Therapy Cream (pre-tratamiento de día) y el K-Bioferment Luxury Therapy Sérum (pre-tratamiento de noche).

La tecnología basada en biofermentos y pre/pro/postbióticos que tienen ambos productos está adquiriendo una gran popularidad en el campo de la cosmética por sus efectos positivos en el microbioma de la piel.

Entre los activos fermentados y extractos biotecnológicos más destacados se encuentra el Hongo Milenario Ganoderma Lucidum, que actúa sobre el epigenoma e influye en la expresión de los genes relacionados con la regeneración celular y la juventud de la piel. Otro componente destacado es el Mijo Dorado Orgánico Fermentado, que promueve el crecimiento de bacterias beneficiosas en la piel y aporta mucha hidratación a las pieles más sensibles y secas. Para reforzar estos efectos su fórmula cuenta también con Ácido Hialurónico derivado de la fermentación para una piel más elástica, Fucocert® para calmar, y el complejo Ecoskin®, para mejorar las defensas biológicas. Además, la crema contiene Alga Roja que es ideal para proteger nuestra piel del fotoenvejecimiento; y el sérum está enriquecido con NovoretinTM para potenciar la producción de ácido retinoico natural.

Este cofre incluye también un exclusivo roller de jade para potenciar los efectos de ambos pre-tratamientos.

Si quieres que tu piel luzca preciosa y que tus tratamientos sean efectivos, este cofre es para ti.

La alianza perfecta entre cuidado facial y maquillaje natural

El Cofre Ritual No Make Up-Make Up de Atashi incluye su best seller, la DD Cream. Atashi

Para realzar tu belleza natural y verte siempre con buena cara, nada como este Cofre Ritual No Make Up-Make Up de Atashi que incluye su best seller, la DD Cream. Un tratamiento 8 en 1 que en un solo gesto hace todo esto por tu piel: la hidrata, unifica el tono, atenúa las manchas, minimiza los poros, reduce arrugas, ejerce un efecto botox natural, ilumina y protege con SPF 15.

Su fórmula cuenta con Spilanthol® 50, que alisa y disminuye las arrugas, aportándonos un efecto botox natural; con pigmentos iluminadores, que subliman la piel al instante, se eliminan las imperfecciones y devuelven la luminosidad y la juventud; con células nativas de Gardenia Jasminoide, regeneradora de colágeno nativo, y, por último, con extracto biotecnológico de Perla Negra para realzar la sensualidad de la piel, además de un compuesto liposomado de Retinol y vitaminas C y E.

Y además, para combatir los efectos del envejecimiento en la zona de la mirada, acompañando a esta DD Cream encontramos el poderoso Contorno de Ojos Lifting Iluminador Antifatiga, un tratamiento avanzado diseñado para rejuvenecer y reafirmar esta zona tan sensible así como iluminarla gracias a sus micropigmentos iluminadores.

Además, este ritual incluye una brocha de maquillaje de regalo para lograr un acabado impecable y natural.

Puedes encontrar los cofres más beauty para este San Valentín en farmacias, parafarmacias de El Corte Inglés y en la web de www.atashicellular.com, donde solo hasta el 11 de febrero están con un 20% de descuento.