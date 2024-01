Los mejores perfumes del mercado para regalar (o autoregalarte) en San Valentín

Llega febrero y con él, el mes más esperado por muchos de nosotros. El día de San Valentín es el próximo 14 febrero y, por tanto, son días en los que el amor se cuela en el ambiente. Son muchas las tiendas de moda, joyería y perfumería que aprovechan la ocasión para sacar a relucir sus propuestas de regalos y colección más amorosa para esta fecha tan señalada, creándonos la necesidad de hacer el regalo perfecto para esa persona tan especial. Si bien es cierto que un buen ramo de flores y bombones de chocolate es el regalo más recurrente (y el más sencillo), nunca está de más pensar un poco más en los gustos y en la personalidad de la otra persona, buscando aquello que le haga feliz. Una pulsera, unos pendientes o incluso un reloj puede ser un regalo muy bonito, al igual que una prenda de ropa de calidad y especial que tengamos claro que le haría mucha ilusión. Sin embargo, hay un regalo muy sencillo y muy personal que podríamos hacer. Se trata de un perfume. Puede que se nos sea algo complicado regalar un perfume, pues es un olor tan personal que puede que nos cueste encontrar el perfume perfecto y pasemos mucho tiempo en la tienda buscándolo. Por ello, te traemos un total de 5 perfumes que están en boca de todas las amante de la moda y la belleza que huelen muy bien y se adaptan a la perfección a cada persona.

Hay un sinfín de perfumes entre los que escoger para esa persona especial (o para auto regalarnos), y es que, depende de la estación, debemos escoger entre uno u otro. Por ejemplo, en los meses de primavera y verano, tendemos a escoger un perfume con olor más fresco: cítricos, florales, los cuales nos evoca a las vacaciones de verano o el olor a un campo lleno de flores. Sin embargo, durante los meses de invierno y otoño, seguramente prefiramos un perfume más cálido y acogedor, como los olores amanerados que nos recuerdan al bosque y a la vainilla. Sea como sea, febrero, además de ser un mes muy invernal y frío, son días en los que prima el amor y la sensualidad, por lo que debemos de decantarnos por perfumes con notas de fondo aterciopelado y sensual. Sea como sea, te enseñamos algunos perfumes con lo que acertarás este 14 de febrero.

Eau de parfum signature, de Chloé (50,70 euros)

Eau de parfum Chloé

This is Her EDP, de Zadig & Voltaire (62,00 euros)

This is her Zadig & Voltaire

For Her eau de parfum, de Narciso Rodríguez (68,25 euros)

For her Narciso Rodríguez

Black Opium, de Yves Saint Laurent

Black Opium Yves Saint Laurent

Sì eau de parfum, de Giorgio Armani (82,00 euros)

Sì Giorgio Armani

Estos son algunos de los perfumes que están arrasando entre todas las chicas amantes de la moda que les gustará tener un perfume como estos el día de San Valentín.