Si Rocío Osorno ya lleva este top peplum de Zara es que las chicas que mejor visten de Sevilla la van a copiar

Esta temporada, los tops de estilo peplum, especialmente en su versión más elegante, o pensados para ser la pieza perfecta de looks de fiesta, acompañándose únicamente de unos sencillos vaqueros anchos, se han convertido en una de las prendas más vistas y más vendidas de Zara. Y Rocío Osorno ya ha caído rendida en esta tendencia que tanto estiliza, y ella lo ha hecho con este modelo marrón de la marca de Inditex que ha combinado con unos pantalones con transparencias. O lo que es lo mismo, el 'peplum' que vuelve a ser tendencia como ya confirmó Givenchy hace una temporada en su desfile y que ahora Rocío Osorno ha recuperado.

El detalle de moda que conquistó nuestro corazón desde el 2010 hasta el 2012 estará de vuelta en nuestros armarios en todas sus versiones posibles. Si lo acabaste odiando de adolescente, ahora vas a cambiar de opinión con este top de Zara que Rocío Osorno le ha dado el toque más andaluz hasta con unos pantalones marrones semitransparentes. Y con el 'efecto Osorno' ya ha hecho que se agote en algunas tallas en la web. Si el 'tank top' sigue siendo tendencia esta temporada, el peplum vuelve con más fuerza que nunca. Esta temporada, los tops peplum se han convertido ya en un éxito de ventas de Zara y se llevan de la misma forma que Carolina de Mónaco adelantó en 1985.

Top peplum estructura de Zara (19,95 euros)

Top peplum. Zara

Más allá de su nacimiento y de ser representativo del famoso New Look de Christian Dior, el peplum regresa a la moda cada cierto tiempo. En los años 80 y luego regresó con fuerza a comienzos de los 2000 y, ahora, este invierno 2025 y siguiendo el famoso ciclo de veinte años de las tendencias, el peplum vuelve a pisar fuerte. Y si no que se lo digan a Zara que nos trae diferentes versiones, y en muchos colores.