5 consejos para vestirte de chulapa este San Isidro como toda una madrileña

De la misma manera que las chicas andaluzas se visten con el traje de flamenca para la Feria de Jerez, las madrileñas se ponen sus trajes de chulapa para celebrar la Feria de San Isidro. Se trata de una de las festividades de la capital con más tradición, en la que el 15 de mayo se conmemora la vida y obra de un campesino de Madrid conocido por su devoción religiosa. Es cierto que en San Isidro tanto las mujeres como los hombres siempre se han vestido de chulapas y chulapos, pero hemos observado que la juventud también se ha unido a esta tradición, así como las influencers españolas. Algunas de ellas son María Pombo junto con sus hermanas Marta y Lucía, María García de Jaime o María Fernández-Rubíes, tal y como confirmamos en el documental 'Pombo' en Prime Video. El traje regional de Madrid es muy característico y distintivo, puesto que las chulapas visten con un vestido ajustado de lunares hasta las rodillas en el que se despliega con un vuelo hasta los pies y con mangas muy abullonadas conjuntado con un pañuelo sobre la cabeza anudado al cuello y un mantón de Manila. Asimismo, el complemento esencial son los dos claves que tienen un significado potencial a través de sus colores. Si luces dos claveles rojos significa que estás casada, si los dos son blancos estás soltera y si combinas los dos colores estás comprometida.

Como decimos, el traje de chulapa es muy característico y reconocible. Para tener todos los detalles en cuenta de cómo vestirnos de chulapas y chulapos en San Isidro, hablamos con Sofía Nieto y Arancha Rodrigálvarez, fundadoras de Carmen 17. Este es un estudio de diseño que han hecho para hacer la labor social de dinamizar las verbenas y crear un diseño que llegue a interesar a las generaciones más jóvenes por el respeto y amor a la tradición, así como para mantenerla viva. "En primer lugar, los hombres deben llevar el gabriel y la parpusa junto con el clavel en la solapa. También puedes añadir un pañuelo blanco en el cuello", comentan las fundadoras. También, para los trajes de chulapa, debemos tener en cuenta la falda, puesto que debe estar ceñida hasta la cintura y con un gran volante rígido. En el caso de las mangas deben ser abullonadas y el pañuelo en la cabeza con el clavel en el centro de esta. Como contexto, también te servirá a la hora de vestir de chulapa estar informada de qué significa cada elemento. "El traje de chulapaviene de la indumentaria de las mujeres de clase trabajadora, especialmente del barrio Maravillas de Madrid. Los pañuelos floreados y las faldas con blusas humildes tratan como símbolo de orgullo de clase", comentan ambas. Sin ninguna duda, se distinguieron de la moda del momento y marcaron un estilo 'chulo' orgulloso de la clase trabajadora.

María Pombo vestida de chulapa en San Isidro. @mariapombo

En el caso de las tendencias de primavera-verano 2024, no podemos hablar de ellas en los trajes de chulapa, puesto que tienen una silueta y unos elementos fijos todos los años. No obstante, en cada temporada podremos ver unos colores u otros. Siempre se van a mantener los clásicos como el blanco o rojo, pero este año podremos ver otros protagonizados por el azul celeste o el naranja mandarina, ya que son los más llevados en estos momentos. "Estamos recuperando la costumbre de vestir en las fiestas de Madrid, por eso no se puede hablar de aquellos trajes que triunfan más porque se está gestando la escena. Sin embargo, estamos viendo que en nuestro estudio están pidiendo sobre todo conjuntos de falda y blusas y chalecos bordados", comentan Sofía Nieto y Arancha Rodrigálvarez. En definitiva, ambas recalcan que debemos sentir y reflejar sensación de vecindad y comunidad que es lo que se quiere aportar en los diseños a este folclore de una manera contemporánea y pegada a la persona que lo lleva. Por otro lado, Tamara Press, diseñadora de trajes de chulapa, defiende que lo tradicional es que optemos por tejidos básicos de lunares pequeños y colores primarios. "Sin embargo en mi caso he creado looks este año con tejidos que nunca antes se han usado en el traje de chulapa y es lo que ha hecho que muchas madrileñas hayan decidido a vestirse", comenta.

La experta en moda ha querido hacer mención a cinco consejos para vestirse de chulapa. Empezando por la importancia de que el traje marque la silueta en la cintura y las caderas, así como añadir un corsé al traje. También, es imprescindible añadir el mantón de Manila, con flecos largos y un bordado grande. Obviamente, Teresa Press defiende que confiemos en tejidos distintos con estampados, bordados o pata de gallo. El pañuelo en la cabeza también es un consejo a tener muy en cuenta (que puede ser blanco o no). Y, por último, la importancia de seguir el protocolo de los claveles.

Marta Pombo, María Fernández Rubíes y María Pombo vestidas de chulapas en San Isidro. @mariafrubies

A dos días de celebrar la Feria de San Isidro, deísmo tener en cuenta todos los consejos que nos proporcionan las expertas en trajes de chulapa a la hora de comprarnos el ideal a nuestros gustos.