La Infanta Elena apuesta por la blazer más sofisticada y su sombrero de confianza para una tarde taurina en Las Ventas

La Feria de San Isidro arranca con los looksmás sofisticados en una tarde taurina en Las Ventas de Madrid. Dicha festividad ha dado la bienvenida de nuevo a la capital española con un sinfín de actividades, pero no ha sido hasta una semana después que hemos tenido el primer festejo con las caras más reconocidas del país. Desde Ortega Cano hasta la Infanta Elenacon un estilismo muy propio de ella y acorde con las tendencias de primavera-verano 2024. La temperatura de este viernes nos ha dado tregua para que oficialmente hagamos el cambio de armario y así beneficiarnos de las prendas más fresquitas y de colores neutros, tal y como corresponde la época del año. Y así lo ha hecho la Infanta Elena, que se ha puesto de acuerdo con la Reina Letizia para presumir de blazer ajustada y favorecedora en blanca junto con su sombrero clásico que ya tiene su sello de identidad. Ha elevado el look con una camisa verde, pantalones de pinza en marino, zapatos de tacón muy cómodos, gafas de sol ovaladas y broche en forma de hoja. En definitiva, estamos hablando de un estilismo cómodo y en tendencia para un evento taurino en plena semana de la Feria de San Isidro.

Mientras que Victoria Federica tiene la agenda repleta de citas con sus marcas de confianza (en donde hemos fichado las prendas que llevaremos en verano), la Infanta Elena se prepara para disfrutar de la Feria de San Isidro. Y es que, tras deslumbrar con una blazer de cuadros en el Mutua Madrid Open para ver jugar a Rafa Nadal, ahora se ha desplazado hasta Las Ventas con un modelo impoluto e infalible para esta primavera de San Isidro. Dicha festividad finalizará el próximo miércoles, día 15 de mayo, en el que las mujeres madrileñas llevarán los trajes de chulapa para celebrar una de las fechas más tradicionales e importantes de la capital. Porque después de triunfar con el traje de flamenca en la Feria de Jerez, ahora las chicas más pijas de Madrid van a presumir del traje de chulapa que mejor sienta junto con los accesorios esenciales, como son el pañuelo y los dos claveles. Hasta la Reina Sofía se adelantó a San Isidro con un toque muy madrileño (y de chulapa) en su traje más elegante con un clavel como broche.

La Infanta Elena en Las Ventas. Gtres

Este viernes hemos visto caras muy reconocidas en una tarde taurina en Las Ventas de Madrid durante la semana de la Feria de San Isidro. A falta de cuatro días para vestirse de chulapa o chulapo, todas las chicas madrileñas (incluidas las celebridades e influencers españolas) están preparando su look para una de las fechas más importantes de la capital.