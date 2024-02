La Reina Sofía le da un toque muy madrileño (y de chulapa) a su traje más elegante para una mañana muy musical

No solo del estilismo de la Reina Letizia vamos a vivir este martes, la Reina Sofía , Presidenta de Honor de la Escuela Superior de Música Reina Sofía, ha presidido esta mañana la reunión de la Junta de Patronos de la Escuela Superior de Música Reina Sofía, compuesta por un amplio grupo de personalidades que representan a los diferentes sectores de la sociedad, comprometidos con la labor educativa que lleva a cabo este centro de alta formación musical. La Escuela Superior de Música Reina Sofía, fundada en 1991, se estableció con el propósito de ser un referente internacional en la formación de jóvenes músicos, fomentando el desarrollo de su talento individual. Su proyecto educativo se sustenta en valores y pilares que la convierten en una iniciativa única en el ámbito académico musical. Y nosotras no hemos podido dejar de fijarnos en su look con un guiño muy de chulapa madrileña.

Un estilismo que le vimos lucir igual en un viaje a Atapuerca en noviembre, y que ahora ha rescatado para esta mañana de febrero gris en Madrid. Un look que perfectamente podrían llevar nuestras abuelas a cualquier comida o cena y que la Reina Sofía ha lucido con un traje de rayas con brillos, blusa lencera roja debajo y un clavel rojo en la solapa. Un toque muy madrileño con el color rojo, y además tendencia. Una forma de darle el toque rojo al estilismo pero sin perder la elegancia y el estilo más clásico como ha hecho la Reina Sofía. Por eso nos parece una opción maravillosa para cualquier estilismo más ejecutivo.

La reina Sofía preside la reunión del patronato de la Escuela Superior de Música Reina Sofía chema Moya Agencia EFE

La Reina emérita ha combinado para la ocasión un pañuelo con un traje de pantalón y chaqueta de rayas con cuello mandarín de la que llevaba prendido un clavel rojo.