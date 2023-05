María Pombo es fiel a su reivindicación y se adelanta a San Isidro en Instagram con el vestido de chulapa que querremos lucir todas las madrileñas

¿Para qué esperar a San Isidro para vestirse de chulapa? Eso ha debido de pensar María Pombo, ya que la influencer ha mostrado a unos pocos días del 15 de mayo en su cuenta de Instagram, donde supera los 3 millones de seguidores, sus primeras imágenes vestida con el traje regional como marca la tradición más castiza. Aunque en concreto, la empresaria, que se ha convertido de uno de los rostros más conocidos, tan solo ha estado probándose vestidos de chulapa de cara a estas fiestas patronales en compañía de su hermana Marta Pombo y sus amigos también influencers Tomás Páramo y María García de Jaime. Y eso quiere decir, obviamente, que será fiel a la reivindicación que compartió con todos sus followers hace unas semanas en TikTok tras sentir envidia sana tras ver a las sevillanas y muchas de las influencers más populares, de Violeta Mangriñán a Anna Padilla, mientras nos entrábamos de la polémica de Rocío Osorno, con sus vestidos de flamenca para disfrutar de la Feria de Abril. Una tradicional indumentaria sevillana que pensábamos que ya no íbamos a ver más hasta el año que viene pero que, sorprendentemente, ha inspirado a la mismísima Penélope Cruz, que ha conquistado Roma durante el estreno de 'David di Donatello' con un vestido de lunares con escotazo y transparencias perfecto para ir a la Feria de Jerez. Y después de animar a las madrileñas para vestirse de chulapa en San Isidro para sentirse guapas y orgullosas de su traje regional, la mismísima María Pombo comenzaba la revolución en estos días en los que la Feria de San Isidro ya ha citado a muchos rostros conocidos e influencers en las plaza de las Ventas, entre ellas, Victoria Federica, que se olvidó de sus jeans cargo favoritos por este vestidazo naranja (de lo más elegante) para una tarde de toros.

Y en pleno acto de reivindicación vía redes sociales, ya hemos podido ver a María Pombo con su traje típico de chulapa perfecto para San Isidro. La influencer se ha enfundado en el característico vestido Chiné con mangas de farol y bordados de colores que son estrechas en la parte inferior. Aunque eso no ha sido todo, ya que la madrileña también ha lucido el pañuelo blanco en la cabeza junto a un clavel y su mantón de manila con muchos flecos. Y a pesar de que María Pombo nos ha dado una verdadera lección de estilo, la influencer no ha desvelado demasiado, porque no sabemos si el diseño que ha lucido en Instagram ha sido su opción definitiva y también porque las imágenes que ha compartido con sus seguidores se encontraban en blanco y negro.

María Pombo vestida de chulapa. @mariapombo

Pero seguro que después de haber visto a María Pombo vestida de chulapa a más de una madrileña se le han puesto los dientes largos y ahora quieren lucir este precioso traje regional de chulapa con orgullo. De esta manera, la reivindicación de la influencer hacía sus efectos unos días antes de San Isidro.