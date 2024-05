4 tendencias de pantalones que serán un imprescindible esta primavera-verano 2024

Pese a que llevemos los últimos meses de invierno luciendo unos vaqueros a diario, con la nueva colección de primavera y verano en tiendas y la subida de las temperaturas, es momento de sacar a relucir las prendas que nos acompañarán durante los próximos meses. Sí, por fin dejamos atrás los pantalones como los vaqueros, los pantalones de canalé y aquellos cuyo tejido grueso nos salvan de los días más fríos del año. Si bien es cierto que el tejido vaquero es un imprescindible en nuestro armario sea la temporada que sea, durante los meses más cálidos, es mejor usar un vaquero claro y desgastado, ya que combina mejor con las camisas más fluidas en colores blancos y tierras que acostumbramos a llevar durante los próximos meses. Si nos ponemos exquisitas, a los pantalones de primavera y verano le pedimos que sean fresquitos, sencillos y muy fluidos, pues nos salvarán de las altas temperaturas cuando vengan. En tiendas podemos encontrar pantalones aptos para todo tipo de estilos, gustos y personalidades, y se ajustan a cada situación. Por ello, te enseñamos los cuatro tipos de pantalones en tendencia que se harán un hueco en tu armario esta temporada de primavera y verano.

Si echamos un vistazo ya a las tiendas, los pantalones de lino se hacen con la gran mayoría de los escaparates, y es que se trata de un tipo de pantalón de lo más cómodo y sencillo, ajustándose a cada ocasión. Por ejemplo, podemos usar un pantalón de lino para ir a la oficina y combinarlo con unas bailarinas y una camisa más arreglada y, ese mismo pantalón, lo podemos llevar para una tarde relajada de vacaciones con un tank topy unas sandalias planas. Otro de los pantalones que sí o sí debe estar presente en nuestros looks esta primavera y verano es, sin lugar a dudas, los pantalones de estilo pijamero. Este estilo ha sido adoptado por todas las amantes de la moda, y es que, además de ser cómodo, es muy resultón y de lo más cómodo. Siguiendo con los pantalones, la opción perfecta para ir a la oficina en pleno verano son las bermudas. Un híbrido entre pantalón de pinza y shorts, esta puede llevarse con un chaleco y unas alpargatas de color llamativo y crear un look de diez. Por último (pero no por ello menos importante), los pantalones de estampados originales. Bajo la influencia de las influencers portuguesas, los pantalones de colores llamativos son un imprescindible en nuestro armario para llevar en todo tipo de ocasiones esta primavera y verano 2024.

Pantalón lino recto, de Zara (27,95 euros)

Pantalón lino recto Zara

Pantalón pijamero, de Sfera (21,99 euros)

Pantalón pijamero Sfera

Bermuda masculina, de Zara (25,95 euros)

Bermuda masculina Zara

Pantalones estampados satinado, de Zara (29,95 euros)

Pantalones estampados satinados Zara

Estas son las 4 tendencias en pantalones que sí o sí debes incluir en tu armario esta primavera y verano para crear looks que no pasarán desapercibidos.