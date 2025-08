5 looks de oficina para los 5 días de la semana: cómo ir moderna, pero fresquita, durante este agosto

Nos instalamos en agosto, uno de los meses más sofocantes debido a las altas temperaturas, pero tampoco es un sinónimo de rechazar el buen estilo. Las trabajadoras que vuelven de sus vacaciones de verano o las que todavía no las tienen hasta septiembre, deben enfrentarse al desafío de completar los looks de oficina sin pasar una pizca de calor y sin perder ese punto arreglado. Sabemos que a veces puede resultar complicado, pero no es imposible si haces una buena selección de materiales o cortes.

Debemos admitir que el código de vestimenta del ámbito laboral está cada vez más permisivo, otorgándonos el beneficio de ser creativas con nuestro fondo de armario. La clave es encontrar los tejidos mas livianos o fresquitos o siluetas relajadas que nos permiten libertad de movimiento. Eso sí, sin ser nada aburridas y sumándonos a las tendencias actuales siendo toda una fashionista. Para ello, en este artículo hemos completado cinco looks para los cinco días de las semanas de agosto para fusionar la frescura con la modernidad.

Look 1

Para comenzar los looks de oficina, comenzaremos con un vestido blanco de Zara, pero con el añadido de una de las tendencias más vistas: el pañuelo. Ha llegado tan lejos que hasta las marcas low cost ya lo están fusionando con varias prendas, como con faldas o bermudas, también. Esta vez, lo combinaremos con unas cangrejeras de la misma firma española, así como con un capazo de Parfois y unos brazaletes de Bershka a juego para dar color al estilismo.

Vestido blanco con pañuelo, de Zara (40 euros)

Vestido blanco con pañuelo. Zara

Cangrejeras, de Zara (30 euros)

Cangrejeras. Zara

Bolso capazo, de Parfois (40 euros)

Bolso capazo. Parfois

Brazaletes, de Bershka (16 euros)

Brazaletes. Bershka

Look 2

Otra alternativa que alegra cualquier jornada de trabajo es la siguiente. Hablamos de un top en chocolate decorado con un abalorio de Mango junto con unas bermudas de rayas de Thinking MU y unas sandalias planas con tachuelas de Zara. Junto con ello, añadiremos un bolso de hombro a juego y una pinza de flor de Stradivarius para dar más dulzura al outfit con un aire veraniego.

Top en chocolate, de Mango (23 euros)

Top en chocolate. Mango

Bermudas de rayas, de Thinking MU (90 euros)

Bermudas de rayas. Thinking MU

Sandalias con tachuelas, de Zara (40 euros)

Sandalias con tachuelas. Zara

Bolso bandolera, de NA-KD (40 euros)

Bolso bandolera. NA-KD

Pinza del pelo de flor, de Stradivarius (10 euros)

Pinza del pelo de flor. Stradivarius

Look 3

Las que son más partidarias de las camisas hasta en verano, hemos pensado en esta de estampado de rayas súper rebajada de Parfois que sienta fenomenal con una falda globo en blanco de Mango. Ahora bien, si le sumamos el cinturón de cadena de Bershka le dará un giro de 180 grados rebajando la seriedad. Para completarlo, no hemos dudado en recurrir a una de las sandalias planas de la misma firma portuguesa que más se están llevando, así como a este bolso trenzado en blanco de la marca catalana.

Camisa de rayas, de Parfois (rebajada a 10 euros)

Camisa de rayas. Parfois

Minifalda globo, de Mango (rebajada a 13 euros)

Minifalda globo. Mango

Cinturón en cadena, de Bershka (13 euros)

Cinturón en cadena. Bershka

Sandalias planas, de Parfois (40 euros)

Sandalias planas. Parfois

Bolso trenzado, de Mango (40 euros)

Bolso trenzado. Mango

Look 4

Los twin sets son la solución a todos nuestros problemas, por ello hemos seleccionado este de estampado floral y de cuadros de la firma española Carmen Says (que ahora mismo está súper descontado). Para dar un plus más de color, hemos añadido el azul a través de unas sandalias planas de Krack y un collar de bolas de Parfois, sin olvidarnos del bolso shopper en amarillo.

Top floral, de Carmen Says (rebajado a 44 euros)

Top floral. Carmen Says

Falda floral, de Carmen Says (rebajada a 52 euros)

Falda floral. Carmen Says

Sandalias planas, de Krack (rebajadas a 20 euros)

Sandalias planas. Krack

Collar de bolas, de Parfois (24 euros)

Collar de bolas. Parfois

Shopper en amarillo, de Pull&Bear (26 euros)

Shopper en amarillo. Pull&Bear

Look 5

Y obviamente no nos íbamos a olvidar del print de lunares, todo un clásico que este verano está todavía más en auge. La prenda en cuestión es esta falda de Zara que ahora mismo está por tan solo 13 euros, que combinaremos con un tank top básico de Pull&Bear. Entrará en jugada el rojo, una de las tonalidades que mejor sienta a este estampado, con unas bailarinas de tachuelas de Bimba y Lola y un maxibolso de media luna de MAS1.

Tank top, de Pull&Bear (7 euros)

Tank top. Pull&Bear

Falda de lunares, de Zara (rebajada a 13 euros)

Falda de lunares. Zara

Bailarinas con tachuelas, de Bimba y Lola (rebajadas a 56 euros)

Bailarinas con tachuelas. Bimba y Lola

Bolso media luna, de MAS1 (125 euros)

Bolso media luna. MAS1

Como decíamos, los looks de oficina están dándonos toda la libertad que necesitamos este verano para jugar con nuestro fondo de armario original y con muchas tendencias a la vista. ¿Con cuál te quedas para sobrevivir a las altas temperaturas de agosto?