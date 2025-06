5 looks para empezar julio como la mejor vestida de la oficina

A un día de entrar en julio, los que todavía no nos vamos de vacaciones de verano debemos planificar todos los looks de oficina. Eso sí, teniendo en cuenta que los días se hacen más largos, así como aumentan las temperaturas, debemos tener en cuenta que nuestro armario debe apostar por frescura, comodidad y practicidad. Y, a poder ser, con una clara consciencia de las tendencias de verano 2025 a través de colores, estampados, accesorios o calzado. Además, como tenemos las rebajas activas, no nos queda ninguna excusa para renovar tanto los básicos como otras piezas más especiales.

Sabemos que sacar adelante un estilismo cuando el verano se instala al completo es todo un desafío a causa de la ola de calor que estamos viviendo estos días. Pero, nuestro objetivo es mantener los looks de oficina sin derretirnos en el intento, así como siendo fiel a nuestro estilo. Y no solamente tiene que ver con respetar los códigos de vestimenta de tu entorno laboral, sino en ser sensatas con la elección de las combinaciones que nos otorguen no pasar calor y una máxima comodidad, pero sin desvincularos del buen estilo. Aunque las altas temperaturas te quiten las ganas de ponerte delante de tu armario y dar lo mejor de ti, nosotras hemos hecho un listado de 5 looks de oficina para empezar julio como la mejor vestida de la oficina (y solucionarte la vida).

Look 1

Comenzamos con una opción coqueta: un vestido vichy en rojo y blanco de nido de abeja, cuello redondo y sin mangas de Zara. Lo completaremos con un collar de frutas de la misma marca, asi como con unas bailarinas mesh en rojo, también, de & Other Stories y un bolso de tachuelas al tono de Parfois. ¿Un look de oficina más cómodo, práctico y para siempre estar ready?

Vestido vichy, de Zara (40 euros)

Vestido vichy. Zara

Collar de frutas, de Zara (rebajado a 20 euros)

Collar de frutas. Zara

Bailarinas mesh, de & Other Stories (rebajadas a 75 euros)

Bailarinas mesh. & Other Stories

Bolso de tachuelas, de Parfois (60 euros)

Bolso de tachuelas. Parfois

Look 2

Las más modernas no dudarán en dirigirse a Laagam para hacerse con el conjunto estampado más original y funcional (porque se puede utilizar tanto de manera individual como conjunta). Lo elevaremos con sandalias de tacón de Mim en mantequilla, varios brazaletes de Bershka y bolso granate de Parfois. Una alternativa que no solemos ver en las oficinas, pero con la que marcarás diferencia. Incluso, perfecta para esos días que cuentas con un afterwork.

Cuerpo estampado, de Laagam (rebajado a 45 euros)

Cuerpo estampado. Laagam

Pantalones estampados, de Laagam (rebajado a 72 euros)

Pantalones estampados. Laagam

Sandalias de tacón sensato, de Mim (rebajados a 36 euros)

Sandalias de tacón sensato. Mim

Brazaletes, de Bershka (16 euros)

Brazaletes. Bershka

Bolso shopper, de Parfois (rebajado a 36 euros)

Bolso shopper. Parfois

Look 3

Para darle alegría al verano, hemos escogido un twin set de líneas al estilo portugués de Gianni. Hablamos de una blusa fruncida de escote de pico y mangas ligeramente abullonadas y shorts junto con un bolso shopper bordado de Stradivarius y unas sandalias planas en blanco de Lefties. Fresquito, cómodo y estiloso. ¿Qué más podemos pedir?

Camisa en verde, de Gianni (rebajada a 135 euros)

Camisa en verde. Gianni

Shorts en verde, de Gianni (rebajados a 72 euros)

Shorts en verde. Gianni

Bolso bordado, de Stradivarius (23 euros)

Bolso bordado. Stradivarius

Sandalias planas, de Lefties (20 euros)

Sandalias planas. Lefties

Look 4

Para una máxima comodidad, no hemos dudado en añadir este mono asimétrico en marrón de Mango con el enfatizaremos la silueta con un cinturón al estilo fajín en negro de la misma marca. Lo completaremos con sandalias planas de tiras en negro de Tintoretto y un bolso desgastado de tachuelas de Parfois.

Mono de escote asimétrico, de Mango (rebajado a 36 euros)

Mono de escote asimétrico. Mango

Cinturón fajín, de Mango (rebajado a 16 euros)

Cinturón fajín. Mango

Sandalias planas en negro, de Tintoretto (50 euros)

Sandalias planas en negro. Tintoretto

Bolso de tachuelas, de Parfois (28 euros)

Bolso de tachuelas. Parfois

Look 5

Y de nuevo, para las amantes de los vestidos, hemos dado con este chollo confeccionado en lino en Zara Home que se adapta a todos los estilos. Para darle un toque más distinto, hemos seleccionado el collar de flor de Stradivarius, las sandalias planas con adornos y un bolso de serraje de Pull&Bear.

Vestido de lino, de Zara Home (rebajado a 40 euros)

Vestido de lino. Zara Home

Collar de flor, de Stradivarius (10 euros)

Collar de flor. Stradivarius

Chanclas con adornos, de Pull&Bear (30 euros)

Chanclas con adornos. Pull&Bear

Bolso de serraje, de Pull&Bear (23 euros)

Bolso de serraje. Pull&Bear

¿Por qué tener que elegir entre lo formal y lo fashionista? Estos dos caracteres en la moda son totalmente aptos para fusionarlos y formar looks de oficina con los que apostamos por la frescura y comodidad en una jornada de trabajo.