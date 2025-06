5 looks para ir a la oficina cada día este verano

Queramos o no, oficialmente estamos en verano y, por ende, las altas temperaturas también han llegado. El desafío de vestir para la oficina sin derretirse en el intento es una historia a la que nos arriesgamos año tras año sin desvincularnos ni del buen gusto ni del dress code. Sin embargo, en la actualidad, los estilismos ejecutivos se van relajando, pero teniendo en cuenta un punto arreglado como indica el ambiente. Porque sí, desmentimos el mito de que no puedes ir cool, fashionista o moderna incluso con 30 grados de media, convirtiéndote en la empleada más ejemplar.

Sabemos cuál es la clave para superar la ola de calor en tus looks de oficina, y es que solamente debes fijarte en la elección de los tejidos (fresquitos y transpirables), así como en su patrón. Es decir, camisas holgadas, vestidos ligeros, pantalones de lino o faldas evasé. Obviamente, cada uno adapta su vestidor working a su esencia, pero las que no se identifican con un estilo demasiado clásico, ya no tienen que ir disfrazadas o con atuendos que le resulten incómodos. Porque ahora es posible pasar tu jornada laboral con propuestas más innovadoras o híbridas con las que derroches estilo desde el primer café del día hasta el momento de cerrar el ordenador para dar paso al afterwork. Desde Lifestyle de La Razón te hemos preparado los looks de oficina de lunes a viernes a través de ítems de marcas low cost para todos los bolsillos.

Look 1

Un look de oficina para las más atrevidas y en sintonía con las tendencias. Comenzaremos tanto con un top de tirantes en blanco como con unos pantalones de lunares en chocolate de Zara, una combinación elegante, pero sin ser nada aburrida. Lo completaremos con sandalias planas y bolso de mano a tono de H&M y un collar de esferas metálicas de Stradivarius.

Top tirantes, de Zara (8 euros)

Top tirantes. Zara

Pantalón de lunares, de Zara (26 euros)

Pantalón de lunares. Zara

Sandalias planas, de H&M (20 euros)

Sandalias planas. H&M

Collar esferas, de Stradivarius (10 euros)

Collar esferas. Stradivarius

Bolso cruzado, de H&M (rebajado a 13 euros)

Bolso cruzado. H&M

Look 2

Cómodo, discreto y práctico. Todo lo que necesitamos para ir a trabajar para todos los días del verano, además de ser de lo más fresquito. Una camiseta blanca de Stradivarius junto con una falda de cuadros con vuelo de Massimo Dutti que sienta fenomenal con unas alpargatas planas caladas y un bolso de mano perforado de Jo & Mr. Joe.

Camiseta blanca, de Stradivarius (8 euros)

Camiseta blanca. Stradivarius

Falda de cuadros, de Massimo Dutti (129 euros)

Falda de cuadros. Massimo Dutti

Alpargatas planas, de Mango Outlet (rebajadas a 32 euros)

Alpargatas planas. Mango Outlet

Bolso de mano perforado, de Jo & Mr. Joe (rebajado a 35 euros)

Bolso de mano perforado. Jo & Mr. Joe

Look 3

Y para aquellas más modernas y actuales, no pasarán de largo con esta alternativa que no deja indiferente a nadie. Un total look de Mango conformado por camisa cruzada ligera y holgada en chocolate y unas bermudas denim en blanco. El toque más llamativo viene de la mano de los accesorios de estampado animal, como este bolso de Pull&Bear o las sandalias planas de Ulanka.

Camisa cruzada, de Mango (60 euros)

Camisa cruzada. Mango

Bermudas denim, de Mango (26 euros)

Bermudas denim. Mango

Chanclas de estampado animal, de Ulanka (40 euros)

Chanclas de estampado animal. Ulanka

Bolso de estampado animal, de Pull&Bear (20 euros)

Bolso de estampado animal. Pull&Bear

Look 4

Los vestidos no pueden faltar en esta selección de looks de oficina. Un diseño de nido de abeja en Mocha Mousse de Massimo Dutti al que daremos un toque de color más romántico con unas bailarinas en mantequilla de Parfois, de la misma manera que el maxi bolso de Stradivarius. Y, por supuesto, unos buenos brazaletes maximalistas de la firma portuguesa.

Vestido nido de abeja, de Massimo Dutti (90 euros)

Vestido nido de abeja. Massimo Dutti

Bailarinas en mantequilla, de Parfois (50 euros)

Bailarinas en mantequilla. Parfois

Brazaletes bicolor, de Parfois (16 euros)

Brazaletes bicolor. Parfois

Bolso mantequilla, de Stradivarius (26 euros)

Bolso mantequilla. Stradivarius

Look 5

Una opción que huele a verano y frescor con un toque ejecutivo es la siguiente. Un top de cremallera de Mango Outlet con el que haremos match con una falda popelín en blanco de Sfera, una de las prendas más llevadas de esta temporada. Lo retocaremos con unas sandalias planas joya en burdeos de Zara, así como con un bolso de mano de rayas de la misma firma.

Top cremallera, de Mango Outlet (rebajado a 18 euros)

Top cremallera. Mango Outlet

Falda de popelín, de Sfera (40 euros)

Falda de popelín. Sfera

Sandalias planas joya, de Stradivarius (36 euros)

Sandalias planas joya. Zara

Bolso de rayas, de Zara (30 euros)

Bolso de rayas. Zara

Los códigos de vestimenta de las oficinas son cada vez más ilimitados y nosotras nos permitimos jugar con nuestro fondo de armario con el objetivo de crear estilismos originales, pero con un cierto carácter arreglado. ¿Cuál es tu favorito?