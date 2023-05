Los 8 looks más llamativos vistos en Eurovisión 2023

A las puertas de la Gala de Eurovisión 2023 en el Liverpool Echo Arena, el domingo 7 de mayo tuvo lugar la inauguración oficial de la Eurovision Opening Ceremony (Festival de la Canción de Eurovisión), un certamen en el que se concentran los 37 cantantes del concurso musical europeo y, lo mejor, desfilan en la alfombra turquesa mostrando todos sus looks. Durante la tarde de ayer se retransmitió en directo el primer programa de Liverpool Calling: The Pichoneta Edition, en el que pudimos ver los looks más icónicos, llamativos y arriesgados de los concursantes de Eurovisión 2023. Si bien el año pasado nos quedamos boquiabiertos con el espectacular look de Chanel para la gala de eurovisión 2022 con un traje de luces lleno de cristales del diseñador más icónico de nuestro país, Palomo Spain, este año ya nos han adelantado cómo será el vestido de nuestra concursante, Blanca Paloma, un espectacular corpiño granate esculpido sobre un molde, aunque para la gala de ayer, la Eurovision Opening Ceremony, Blanca Paloma despuntaba con un icónico y llamativo look de cuatro piezas compuesta por tul, plumas, encaje y flecos, destacando por una impresionante cola blanca, haciendo referencia a su nombre y es que la simpática cantante deleitó al público de la alfombra turquesa con su propuesta de canción ‘eaea’, creando una atmósfera de lo más flamenca e inolvidable.

Durante la gala, pudimos ver los distintos looks tan espectaculares que llevaron los 37 cantantes del concurso, quienes deslumbraron también en la alfombra turquesa, siendo muchos los que no pasaron desapercibidos por sus estilismos tan vibrantes y arriesgados, pues cada país concentran todos sus esfuerzos en que el concursante no solo sea recordado por su canción, si no también por el look que llevan en la Gala de Eurovisión, pues pueden convertirse en viral, como por ejemplo el espectacular traje que llevó Chanel en la segunda semifinal de Eurovisión 2022, un traje de pantalón y blazer blanco que no pasó desapercibido. Por ello, te enseñamos los 8 looks más icónicos que llevaron los 37 cantantes en la alfombra turquesa de la Eurovision Opening Ceremony, así que estaremos atentos al próximo sábado para conocer con qué nuevos looks nos sorprenderán en la Gala de Eurovisión 2023.

Estos son algunos looks más icónicos que hemos visto en la alfombra turquesa del Festival de la Canción de Eurovisión