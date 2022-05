Chanel deslumbra a Europa en la segunda semifinal de Eurovisión con el esmoquin blanco y rosa de lentejuelas con el que se casaría hasta una novia moderna

“Llegó la mami”. Solo queda un día para la gran final Eurovisión 2022 y Chanel sigue deslumbrado en Turín. ¿En que posición actuará Chanel? Ahora ya sabemos que nuestra musa actuará en la décima posición pero mientras nosotras nos vamos enamorando de todos sus looks con un estilismo de lo más cuidado desde que pisó Turín. Si primero fue su estilismo de torera creado por Palomo Spain para la actuación, después un look muy español en el Opening Ceremony de Eurovisión con bata de cola roja, luego un look en tendencia a lo JLo o el top de Charo Ruiz, para la segunda semifinal ha deslumbrado a Europa con un esmoquin de lentejuelas de una firma bridal española.

Chanel ha elegido un esmoquin blanco y rosa cubierto de lentejuelas, firmado por la diseñadora Isabel Zapardiez para pisar con todo su poderío el escenario del Pala Olímpico de Turín en la segunda semifinal de Eurovisión 2022. Se trata del modelo ‘Greta Suit’ según ha explicado la diseñadora vasca muy orgullosa en su cuenta de Instagram.

Chanel con diseño de Isabel Zapardiez. FOTO: RTVE

Isabel Zapariez es Alta Costura ‘made in donostia’. Casi dos décadas de trayetoria avalan la exitosa carrera de la diseñadora más internacional que atesora Gipuzkoa actualmente y Chanel la ha querido llevar para deslumbrar también a Europa. El universo de Isabel Zapardiez gira entorno a la elegancia, la sutileza, el trabajo riguroso y el uso de los mejores materiales aplicados a cortes y creaciones concienzudamente pensadas y elaboradas para una mujer o una novia empoderada que pisa fuerte como Chanel Terrero.