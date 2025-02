Tamara Falcó se viste de mujer de negocios con mocasines bastos y el traje blanco de la primavera

"La colección Business de Ikks es justo lo que necesito para el día a día. Looks que siempre funcionan, de fácil cuidado, que no se arrugan y combinan con todo". Y no podemos estar más de acuerdo con Tamara Falcó después de ver lo bien que le sienta este traje blanco, con chaleco, que ella ha combinado con unos mocasines de lo más bastos. Para ser una mujerd e negocios, pero ir cómoda. Tamara Falcó aparece en sus redes sociales luciendo traje de la firma francesa. El tres piezas en blanco de la firma parisina pertenece a la cápsula Business Collection. Una selección de piezas tailoring perfecta para el día a día y que combina elegancia, atemporalidad y practicidad. Así mismo lo demuestra Tamara, referente de estilo, que combina traje blanco con chalequillo y lo corona con chaqueta de ante tambien de la misma colección.

Pero nosotras nos quedamos con el traje blanco, a juego con el chaleco, un tres piezas en blanco que esta primavera necesitamos copiarle a Tamara Falcó para ser la más elegantes de la oficina, o de cualquier evento. Si en primavera han triunfado los trajes de tres piezas compuestos por la clásica chaqueta, el pantalón y un chaleco a juego abotonado de arriba abajo, de cara al verano la americana queda suprimida por razones obvias y su hermano pequeño le roba todo el protagonismo luciéndose solo como si se tratara de un top. Las pasarelas, el street style y las grandes cadenas se han puesto de acuerdo para darle su beneplácito al traje de chaleco y pantalón. Y Tamara nos lo deja claro con este traje blanco, que cuando llegue el calor le quitaremos la blazer.

Blazer blanca oversize de IKKS (215 euros)

Blazer blanca. Ikks

Chaleco blanco punto milano de IKKS (135 euros)

Chaleco. ikks

Pantalón sastre blanco de IKKS (165 euros)

Pantalón. ikks

Las reinas del street style son un buen ejemplo a seguir a la hora de llevar estos trajes protagonizados por el chaleco. Atrás quedaron los looks de principios de los 2000 en los que Carrie Bradshaw o Kate Moss, su máxima defensora, lucían los chaleco sastre superpuestos a camisas fluidas quizá inspiradas por Annie Hall.