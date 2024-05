8 vestidos muy cortos de estilo ‘coquette’ que no dejaremos de usar esta primavera con bailarinas

Si nos ponemos a pensar, hay determinadas prendas que la asociamos con una estación del año concreto. Por ejemplo, el invierno es sinónimo de frío y, por tanto, nuestros looks se basan en prendas de abrigo como jerséis de lana, pantalones de pana, botas altas y abrigos de paño en tonos neutros como el beige, azul marino, negro o gris. Lo mismo ocurre en primavera, las prendas más fluidas, sencillas y fresquitas cobran el protagonismo de todos nuestros looks, sobre todo cuando suben las temperaturas. Hacemos la transición hacia los tank tops, las mini faldas, las camisas en un sinfín de colores, los pantalones de lino y, por supuesto, los vestidos. Esta última prenda quizá sea la estrella de todos nuestros looks, y es que, seguramente, tengas una gran variedad de ellos en tu armario, pues son elegantes, cómodos, fresquitos y muy versátiles. En nuestras tiendas favoritas podemos encontrar un sinfín de vestidos de distintos diseños, cortes, estampados y tonalidades entre lo que escoger. Desde el clásico vestido corto hasta el más romántico como este vestido blanco de Sara Baceiredo, pasando por los vestidos boho de Sara Carbonero. Todos ellos son un imprescindible de cara a esta primavera. Esta temporada el estilo 'coquette' viene pisando muy fuerte. Se trata de un estilo muy femenino lleno de perlas, lazos y tonalidades pasteles. Por ello, no nos sorprende que los escaparates de las tiendas y sus webs estén llenas de vestidos al más puro estilo coquette.

Sin embargo y, pese a que los vestidos de corte midi sean un imprescindible en nuestro armario cuando suben las temperaturas, pues son ideales como looks de oficina y combinarlo con unas bailarinas o unos stilettos, los vestidos muy cortos son perfectos para los días de verano. Al más puro estilo 'coquette', los vestidos mini son un sí rotundo entre todas las amantes de la moda. Por ejemplo, los vestidos blanco de lino con bordados son tan versátiles que lo podríamos llevar con bailarinas para un fin de semana tranquilo por nuestra ciudad, así como aquellos estampados muy llamativos. Los vestidos cuya falda de estilo globo viene pisando muy fuerte esta temporada, por lo que, para salir una noche con amigas, este vestido es la opción más adecuada, ideal para llevarlo con taconazos o alpargatas de cuña. Sin más que añadir, te enseñamos un total de 8 vestidos muy cortitos que sí o sí debes incluir en tu armario esta primavera y verano y que no dejarás de usar con bailarinas (o sandalias, ¡como quieras!).

Vestido volumen bordados ZW Collection, de Zara (49,95 euros)

Vestido volumen bordados Zara

Vestido mini punto cut out, de Zara (29,95 euros)

Vestido mini punto cut out Zara

Vestido corto bordados perforados, de Zara (49,95 euros)

Vestido corto bordados Zara

Vestido skater ZW collection, de Zara (49,95 euros)

Vestido Skater Zara

Vestido vichy, de Stradivarius (25,99 euros)

Vestido vichy Stradivarius

Vestido estilo globo, de Stradivarius (25,99 euros)

Vestido estilo globo Stradivarius

Vestido pasley, de Mango(39,99 euros)

Vestido pasley Mango

Vestido cuello halter, de Mango (29,99 euros)

Vestido cuello halter Mango

Estos son algunos de los vestidos que están arrasando entre las chicas más estilosas y es que, podemos usarlos indistintamente para todo tipo de ocasiones y con un sinfín de complementos y calzados. Pero, sobre todo, lo llevaremos con bailarinas esta primavera y verano.