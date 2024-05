Los pantalones anchos de lino de la Infanta Elena en la hípica son los que vamos a llevar a la oficina con tacón sensato

No solo de Marta Ortega ha vivido la hípica en Madrid este fin de semana, también de la Infanta Elena que ha tenido un protagonismo importante, aunque no ha coincidido con su hija Victoria Federica que acudió con un top de la firma de su prima Mónica Coronel. El Longines Global Champions Tour es el tradicional concurso que celebra su undécima edición en el Club de Campo Villa de Madrid desde el pasado viernes, hasta ayer domingo que puso punto y final. Se trata del principal punto de encuentro del fin de semana no solo entre los seguidores de este deporte, sino también entre los miembros de la más alta sociedad. es el tradicional concurso celebra su undécima edición en el Club de Campo Villa de Madrid que terminó ayer y se trata del principal punto de encuentro del fin de semana no solo entre los seguidores de este deporte, sino también entre los miembros de la más alta sociedad.

La Infanta Elena entregó el premio de hípica más importante del mundo, el campeonato internacional Longines Global Champiosn Tour, en el Club de Campo Villa de Madrid.Tras dar la copa al ganador, posó para la fotografía familiar junto al podium, donde se encontraban tanto el número uno, Christian Kuhn como los dos finalistas: Maikel Van Der Vleuten y Gilles Thomas. Junto a la Infanta, varias autoridades, entre los que se destaca, Javier Revuelta, marido de Mar Saura, la modelo y presentadora se queda en un segundo plano, tras el palco de honor. Y nosotras solo nos hemos podido fijar en el estilismo de la Infanta Elena que nos parece ideal para ir a la oficina en primavera, porque es cómodo, elegante y glamuroso. La madre de Victoria Federica ha lucido un blazer blanco que ha combinado con un pantalón ancho de lino azul marino, y un pañuelo azul oscuro con un detalle que ha hecho un guiño a la hípica y es que se podían ver herraduras de caballo a lo largo del pañuelo. Además de su habitual sombrero, gafas de sol y zapatos de tacón sensato, perfectos para un evento como este.

La Infanta Elena con look en la hípica. Gtres

Si en Marta Ortega nos hemos fijado en las sandalias planas de Zara de lo más originales, en la Infanta Elena ha sido en los zapatos de tacón sensato.