Si vas a la playa este mes, querrás meter en tu maleta el vestido romántico de Sara Baceiredo

Sara Baceiredo es una de las influencers más conocidas de nuestro país, y es que, la joven, que acumula más de medio millón de seguidores en su cuenta de Instagram (y otros tantos en su canal de youtube), no deja de sorprendernos con cada look que nos enseña. Tiene una vida muy activa, pues, por su profesión, tiene la suerte de viajar a destinos de ensueño como Maldivas, Sri Lanka, Costa Rica o su reciente viaje a las Islas Canarias. Ella nos lo transmite a través de su perfil de Instagram a través de fotos o reels. Si bien hace poco nos enseñaba el bikini más original que Sara Baceiredo lució durante sus vacaciones en Maldivas, así como el jersey de crochet ideal para acompañarlo, (al más puro estilo de las influencers portuguesas), hoy nos subía una foto a su perfil de un vestido muy romántico en color blanco y con encajes ideal para llevar encima del bikini los días de playa. Ella es una gran amante de los vestidos blancos en verano, pue son numerosas las veces que apuesta por ellos, desde los vestidos de punto que Sara Baceiredo luce para ir a la oficina hasta los más cortitos y fresquitos para sobrevivir al calor de este momento del año. Sea como sea, esta pieza es clave y todas las amantes de la moda debemos tener, al menos, uno en nuestro armario.

Sara Baceiredo es pura inspiración para muchas chicas que buscan en ella una referencia a la hora de vestir. Ayer nos enseñaba, en formato reels de Instagram un look perfecto para ir a la oficina este mes de mayo, un conjunto de pantalón y chaqueta de rayas que Sara Baceiredo combinaba con unas sandalias. De la oficina a la playa, este look que nos enseña en el día de hoy, aunque ella lo haya llevado para una tarde frente al mar, también puede ser usado en la ciudad, pues es tan versátil como elegante. ¿Cómo llevar un vestido romántico blanco y de encaje en la ciudad? Pues bien, podemos lucirlo con unas bailarinas doradas, nuestro maxi bolso todoterreno para el día a día y un collar de algún color llamativo. Si, por ejemplo, queremos usar un vestido romántico como el de Sara para una noche de verano de cena con amigas, podemos cambiar las bailarinas por unas alpargatas de cuña y conseguiremos un look de diez. Sin más que añadir, este vestido de Sara Baceiredo es todo lo que necesitamos este verano para ir a la playa (o quedarnos en nuestra ciudad).

Sara Baceiredo con vestido de High Spirits @sarabace

Vestido Bambula, de High Spirits (59,99 euros)

Vestido bambula High Spirits

Un vestido ideal para el verano, se trata de una pieza básica de fondo de armario que todas las amantes de la moda debemos tener para lucir con sandalias de tiras y cesta de mimbre.