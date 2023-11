El abrigo de pelo cortito de Vicky Martín Berrocal es el que se lleva con vaqueros de madre en los días más fríos de diciembre

No hay día frío y gris como este martes en Madrid que no se resista a un lookazo como el de Vicky Martín Berrocal con abrigo cortito de pelo que todas necesitamos este invierno en nuestro armario. Y ahora lo ha hecho con el abrigo corto de pelo más tendencia del invierno 2023. Una prenda de abrigo de esas que todas asociamos al fondo de armario de nuestras abuelas, pero que ahora ha vuelto con más fuerza para colarse en el armario de la temporada hasta de las chicas de 20 años. El abrigo de pelo es la opción perfecta para acompañar estilismos festivos, pero también se adapta a un día en la oficina. Si bien firmas como Shrimps o Saks Potts llevan varias temporadas firmando estos abrigos en multitud de versiones (con estampado de cuadros en el caso de la primera o en colores brillantes, en el de la segunda), este otoño-invierno 2023 es posible encontrar versiones asequibles para poder copia a Vicky Martín Berrocal con este look con vaqueros de Madrid.

Su abrigo de pelo es de la marca de su amiga María Dolores Guillen, pero este año hay muchas opciones en tiendas 'low cost' como el de Bershka que vamos a pedir a Papá Noel por culpa de las mujeres de 50 años como Carmen Gimeno. Un abrigo de pelo cortito del estilo al que llevó Lady Di en 1981 en la Royal Opera de Londres, un modelo de pelo blanco que cubría hasta las caderas pero este e su versión más maxi. Ella solía usar estas prendas tan elegantes con vestidos de noche, sobre todo con el mítico 'little black dress', medias y stilettos, añadiendo sus joyas con las que dar ese toque final y sofisticado a todos sus looks. Sin más que añadir, te enseñamos estas dos prendas de pelo blancas para tus looks de Navidad después de que te lo traiga Santa Claus.

Pero Vicky Martín Berrocal nos deja claro que este invierno los abrigos cortitos de pelo se pueden llevar con los looks más casual con camiseta y vaqueros como ha hecho ella.