Este es el maxi abrigo de pelo de Bershka que las madres e hijas más estilosas van a pedir a Papá Noel

Es el momento perfecto para empezar a escribir la carta de regalos a Papá Noel y los Reyes Magos , a menos de un mes para Navidad. Y estamos seguras que en esas cartas se va a colar este abrigo blanco de pelo de Bershka que van a querer compartir las madres y las hijas más estilosas durante todo el invierno. Todo por culpa de Carmen Gimeno que lo ha estrenado este mismo lunes con un estilismo de lo más casual por las calles de Bilbao. Porque si los abrigos de pelo vuelven a ser máxima tendencia este invierno 2023, este de Bershka es todo lo que podemos pedir a la moda 'low cost'. Porque los abrigos teddy, de borreguito o las versiones de pelo largo al más puro estilo old Hollywood vuelven un invierno más para corroborar su puesto como imprescindibles de fondo de armario. Y todas las amantes de la moda van a incluir uno en su lista de deseos a Papá Noel.

Un abrigo de pelo blanco muy parecido al diseño que llevó Lady Di en 1981 en la Royal Opera de Londres, un modelo de pelo blanco que cubría hasta las caderas pero este e su versión más maxi. Ella solía usar estas prendas tan elegantes con vestidos de noche, sobre todo con el mítico 'little black dress', medias y stilettos, añadiendo sus joyas con las que dar ese toque final y sofisticado a todos sus looks. Sin más que añadir, te enseñamos estas dos prendas de pelo blancas para tus looks de Navidad después de que te lo traiga Santa Claus. Aunque Carmen Gimeno ha dejado claro que un abrigo de pelo también se puede llevar con un estilismo más casual con zapatillas.

Abrigo largo pelo, de Bershka (69,99 euros)

Abrigo pelo. Bershka

Un abrigo de pelo es un imprescindible innegable de la temporada fría del año. Bien sea en las versiones peluche, de pelo corto estilo teddy, en las más elegantes de pelo largo efecto plumas o en las de borreguito, cada temporada regresa con mil nombres pero totalmente dispuesto a abrigar y llenar de estilo el invierno.