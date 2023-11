Vicky Martín Berrocal y Alba Díaz: los lookazos de madre e hija para reinar en la noche más latina en Sevilla

¿Somos las únicas que no están en Sevilla? Puede ser. Ha llegado el día, esta noche se celebran los Latin Grammy en Sevilla. Pero antes de este momento histórico, anoche se celebró la última fiesta de esta intensa semana. La cantante, compositora y productora Laura Pausini, reconocida como Persona del Año 2023 de los premios Grammy Latino por su carrera como artista multifacética y multilingüe, así como por su compromiso continuo de apoyar las causas de justicia social, ha destacado que este reconocimiento "es un orgullo inmenso" y algo "muy inesperado", al tiempo que se ha definido como "la italiana más latina del mundo". Quedan unas horas para que los Latin Grammy celebren su 24º edición en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla, y antes de eso, todo el protagonismo ha recaído sobre Laura Pausini, nombrada Persona del Año 2023 por la Academia gracias a su exitosa trayectoria de más de tres décadas. Y si antes os hablábamos de los estilismos de Laura Pausini o Malú, ahora son Vicky Martín Berrocal y su hija, Alba Díaz, de camino al evento 'Person of the Year' en su vehículo Uber.

Porque de tal palo, tal astilla. Lo decimos siempre, y Vicky Martín Berrocal y Alba Díaz son el claro ejemplo de madre e hija que siempre derrochan estilo. Ya sea compartiendo prendas de su armario, o como esta vez, con estos lookazos que se han marcado en la previa de los Latin Grammy en Sevilla. Vicky con un vestido de tul con fruncidos de efecto tipazo y Alba con un diseño extremadamente sexy con cut out y transparencias.

Vicky Martín Berrocal en Sevilla. Imagen cedida por Uber.

Alba Díaz en Sevilla. Uber

La vigésimo cuarta edición de los más importantes galardones de la música latina tendrá lugar, esta noche, a partir de las 22:30 horas, en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla (FIBES), y se podrá ver, en abierto, en La 1 de Radio Televisión Española. A las 21:30 comenzará la alfombra roja de los premios, que se podrá ver también en La 1. Y aquí estaremos nosotras para traeros todos los estilismos de esta noche tan importante.