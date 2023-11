El abrigo de pelo blanco que lució Lady Di en los años 80, te lo vas a comprar hoy mismo en versión 'low cost'

Entre todas las tendencias y novedades que nuestras tiendas favoritas como Zara, Mango o Massimo Dutti han lanzado en sus tiendas, hemos detectado algunas que prometen convertirse en la estrella de todos nuestros looks, siendo un imprescindible de cara al día a día o para ocasiones especiales. Por ejemplo, este otoño e invierno la tendencia 'punkcore' está más presente que nunca y ya han sido muchas las influencers y personalidades que han querido sumarse a ella, como es Laura Escanes o la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con unas botas altas de cuero negro que combinó con una chaqueta de cuero. Esta tendencia que está a la orden del día reúne una serie de prendas que siguen el mismo estilo: negro, cuero, tejido tartán y botas negras de estilo biker o militar y, pese a que pueda que no sea nuestro estilo, podemos adoptar ciertas prendas o detalles y darle el toque final a nuestro look. Sin embargo, no es la única tendencia que este otoño e invierno será un imprescindible en nuestro armario, y es que el estilo más 'girly' viene pisando fuerte. ¿En qué consiste este estilo? Pues bien, las bailarinas tipo Mary Jane son la estrella, al igual que las mini faldas y jerséis de lana. En el cabello, los lazos y las diademas están arrasando y es que, combinado con un abrigo blanco de pelo conseguirás un look que nos recuerda a la mismísima Lady Di.

Lady Di era (y es) toda una inspiración para muchas amantes de la moda, que todavía hoy buscan en ella un referente a la hora de vestir, pues tenía un estilo muy clásico, elegante y sencillo, acorde con la época que vivió. Todos los que entendemos de esta industria sabemos que en 'moda todo vuelve' y hoy podemos llevar lo que ella ya lucía en esos años. En otras palabras, las tendencias van y vienen, por lo que es vital que guardemos todas aquellas prendas que nos han gustado en el armario para reutilizarlas en otras temporadas. Por ejemplo, las mallas de ciclistas con calcetines altos para hacer deporte o los conjuntos de falda y blazer ajustada que usaba Lady Di hoy son tendencia. Sin embargo, echando un vistazo a Mango y Zara, nos hemos percatado que hay un abrigo de pelo blanco muy parecido al diseño que llevó Lady Di en 1981 en la Royal Opera de Londres, un modelo de pelo blanco que cubría hasta las caderas. Ella solía usar estas prendas tan elegantes con vestidos de noche, sobre todo con el mítico 'little black dress', medias y stilettos, añadiendo sus joyas con las que dar ese toque final y sofisticado a todos sus looks. Sin más que añadir, te enseñamos estas dos prendas de pelo blancas que puedes encontrar tanto en Mango como en Zara y que serán un imprescindible de cara a looksde Navidad.

Abrigo pelo solapas, de Mango (99,99 €)

Abrigo pelo solapas Mango

Abrigo efecto pelo, de Zara (79,95€)

Abrigo efecto pelo Zara

Este invierno hazte con un abrigo de pelo al más puro estilo de Lady Di.