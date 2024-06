Aitana celebra su cumpleaños junto a Sebastián Yatra y con el vestido más sexy que nosotras le vamos a copiar en Zara

Eran las fotografías que todos estábamos esperando del 25 cumpleaños de Aitana, y aquí las tenemos. “Y por fin los 25, la edad favorita de mi madre… Gracias por todas las felicitaciones y por los bonitos mensajes que me mandáis siempre”, y en ese carrusel de fotografías en su cuenta de Instagram podemos ver dos junto a Sebastián Yatra con beso y abrazo incluido. En la primera de sus fotos con Yatra, Aitana luce muy feliz mientras el cantante la abraza y le da un beso en la cara, y la otra sostenía su mano, como si estuvieran bailando. Pero obviamente, además de en el cotilleo que a todas nos gusta, nosotras nos hemos fijado en el vestido blanco de Aitana de lo más sexy, que además resalta su bronceado de lo más envidiado a finales de junio. Y aunque la catalana no nos ha dicho de donde es, nosotras hemos encontrado un modelo de lo más parecido en Zara, aunque no está de rebajas de verano 2024.

Un vestido blanco que Aitana ha elegido para celebrar su 25 cumpleaños, de lo más sexy, que la empodera aún más, y también resalta su bronceado envidiable después de pasar unos días en Mallorca cuando la vimos jugar al tenis con Rafa Nadal después de su concierto. En una semana de lo más en especial para la cantante, que además, ha actuado en Rock in Rio Lisboa, justo antes de su cumpleaños. A día de hoy, Aitana es un referente para las editoras de moda, tanto si hablamos de sus looks sobre el escenario o alfombras rojas como de los que nos enseña en el street style. Todo sea dicho: se arriesga con todas las tendencias de cada temporada (sean arriesgadas o llamativas) o ella misma las empieza. Y con este look de cumpleaños también lo ha demostrado.

Aitana junto a Sebastián Yatra. @aitanax

Y aunque no sabemos la etiqueta del vestido de Aitana, que seguro es de una firma de lujo como todo lo que luce últimamente, nosotras hemos encontrado una opción 'low cost' de lo más parecida en Zara para que este verano puedas copiarle el outfit de cumpleaños.

Vestido halter drapeado, de Zara (35,95 euros)

Vestido escote halter. Zara

Unas fotografías con las que Aitana y Sebastián Yatra nos han confirmado de nuevo su noviazgo después de que en los últimos meses nadie supiera si estaban juntos o no.