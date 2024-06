Las nuevas prendas de Zara por las que merece la pena adelantarse a las rebajas

Aunque estemos contando las horas para que Inditex de comienzo a su campaña de rebajas, no hemos podido evitarlo y hemos caído rendidas ante algunas de las últimas novedades de la firma de moda gallega, cuando las veas sabemos que tú tampoco podrás resistirte, luego no digas que no te hemos avisado. Somos conscientes que, semana tras semana, tanto los estantes físicos como virtuales de Zara se llenan de prendas que se convierten en auténticos objetos de deseo, conquistando a fashionistas de todas las edades a precios irresistibles.

Como puede llegar a ser un poco abrumador, estar al día de todas y cada una de las novedades de Zara, nosotras hemos hecho el trabajo por ti y hemos seleccionado diez prendas que vale la pena añadir a nuestra cesta antes del tan esperado período derebajas. Aunque aún no se ha publicado la fecha oficial en la que las marcas de Marta Ortega darán el pistoletazo de salida a los descuentos estivales, todo los rumores apuntan a que se retrasaran al día 26 en web y app, y el 27 ya en tiendas físicas.

Desde vestidos satinados hasta blusas de lino con volumen, cada pieza promete convertirse en un imprescindible de tu armario para la temporada de verano. A continuación, te presentamos las prendas imprescindibles de esta nueva colección que harán que no puedas esperar más para renovar tu armario cuando las veas en las rebajas de verano 2024 de Zara.

Camiseta tul alamares (25,95 euros)

Esta camiseta semitransparente en negro es una auténtica joya para las amantes del estilo sofisticado. Con cuello redondo y manga larga, destaca por sus acabados sin costuras y el cierre frontal con alamares combinados a tono. Es una prenda perfecta para combinar con una minifalda o unos pantalones de cuero, ideal para una noche de verano elegante.

CAMISETA TUL ALAMARES Zara

Vestido midi satinado (29,95 euros)

El vestido midi satinado en color crudo medio es una opción ideal para eventos tanto de día como de noche. Su diseño con cuello redondo, manga sisa enroscada y cintura entallada con frunces laterales realza la figura de manera sutil. Esta pieza es sin duda un básico que no puede faltar en tu armario.

Vestido midi satinado Zara

Camisa satinada tie dye (27,95 euros)

La tendencia tie-dye sigue pisando fuerte, y esta camisa satinada multicolor es prueba de ello. Con cuello solapa, escote pico y manga larga, esta camisa es perfecta para darle un toque de color y estilo a cualquier conjunto. Combínala con unas chanclas planas para un look casual chic o con unos kitten heels para un toque más sofisticado.

Camisa satinada tie-dye Zara

Pantalón satinado ancho tie dye (29,95 euros)

Complementa la camisa anterior con este pantalón satinado de pata ancha y tiro alto. Los bolsillos delanteros y cierre frontal con cremallera, hacen que este pantalón multicolor sea una pieza clave para cualquier look cómodo y trendy. Su diseño fluido y elegante es perfecto para cualquier ocasión.

Pantalón satinado ancho tie-dye Zara

Vestido midi satinado cut out (35,95 euros)

El vestido midi satinado en color azul turquesa es una opción perfecta para las más atrevidas. Con escote pico, tirantes finos y una abertura con hebilla en la cintura, este vestido destaca por sus detalles de frunces y el cierre lateral con cremallera oculta. Es ideal para una cita con esa persona especial.

Vestido midi satinado cut out Zara

Blusa volumen lino ZW collection (49,95 euros)

La blusa boho blanca de Zara Woman Collection es una pieza sofisticada y versátil. Confeccionada en hilatura con mezcla de lino, presenta un escote pico y mangas largas con volumen, además de un tejido arrugado que añade un toque de elegancia casual. Su estética sencilla la hace perfecta para combinar con pantalones o faldas de cualquier tipo.

Blusa volumen lino ZW collection Zara

Cuerpo satinado (22,95 euros)

Este top en cava es una prenda elegante y sencilla que no puede faltar en tu armario de oficina este verano. Con cuello redondo, manga corta y cintura entallada con pliegues laterales, es ideal para combinar con pantalones de tiro alto o faldas ajustadas.

Cuerpo satinado Zara

Pantalón ancho satinado (35,95 euros)

Para un look sofisticado y sin romperte la cabeza, complementa el top satinado con este pantalón ancho a juego. Con tiro alto, pinzas delanteras y bolsillos frontales, ofrece un diseño elegante y muy favorecedor para todas las siluetas.

Pantalón ancho satinado Zara

Vestido nudo efecto arrugado (39,95 euros)

Si lo que buscas es un vestido que destaque por su originalidad, este de efecto arrugado en color lima es la respuesta. Con escote pico, nudo en la parte delantera y efecto arrugado, además de una abertura en la espalda y en el bajo lateral, este vestido es perfecto para una ocasión especial o para lucirlo en festivales este verano.

Vestido nudo efecto arrugado Zara

Top halter popelín flor relieve (25,95 euros)

Por último, el top halter en negro es una opción de lo más fresca y moderna para el verano. Con un detalle de flor en relieve y cuello ajustable con lazada, este top es perfecto para combinar con faldas de estética globo o pantalones de tiro alto.

Top halter popelín flor relieve Zara

¡Con tanta preciosidad no nos creemos que no te vayas a dar una vuelta por las rebajas de Zara esta semana aunque sea de manera virtual!